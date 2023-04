OroraTech, der Branchenführer im Bereich der Satelliten-basierten Wärmebilderfassung, hat Dr. Axel Roenneke zum Chief Commercial Officer ernannt.

Seine umfassende Branchenkenntnis und Führungserfahrung werden entscheidend dazu beitragen, das Wachstum von OroraTech voranzutreiben und das Climate Intelligence-as-a-Service-Angebot auf neue Märkte wie die Versicherungsbranche, Infrastruktur, Landwirtschaft und Geodaten-Analyse auszuweiten. Roenneke kommt vom globalen Zulieferer der Raumfahrtindustrie Beyond Gravity zu OroraTech, wo er ebenfalls als Führungskraft tätig war. Zuvor war er unter anderem bei Airbus und Rolls-Royce tätig.

„Wir freuen uns sehr, dass Axel Roenneke unser Team verstärkt. Axel’s Erfahrung in der Raumfahrtbranche wird uns bei der Umsetzung unserer ehrgeizigen internationalen Wachstumspläne sowohl auf institutionellen als auch auf kommerziellen Märkten von großem Nutzen sein. Wir haben vor kurzem OroraTech Ltd. in Kanada gegründet und setzen damit unsere Expansion in Nordamerika fort.

Im Februar, als Chile im Zuge einer gravierenden Hitzewelle von besonders verheerenden Waldbränden getroffen wurde, konnten wir die Effektivität unserer Technologie unter Beweis stellen und einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Brände leisten. Mit dem zukünftigen Einsatz eigener In-Orbit-Sensorsysteme, bieten wir unseren Kunden Informationen über Waldbrände mit geringer Latenzzeit und ermöglichen damit schnellere Entscheidungen und effektivere Reaktionsstrategien“, sagt Thomas Grübler, CEO von OroraTech.

„Ich freue mich, dem großartigen Team von OroraTech beizutreten. Satellitengestützte Wärmebilddaten haben ein enormes Geschäftspotenzial. Man braucht Informationen aus dem Weltraum, um auf der Erde intelligente Entscheidungen zu treffen und um Unternehmen zu schützen, Naturgefahren zu bewältigen und Risiken vorherzusagen. Mit den Lösungen von OroraTech haben unsere Kunden weltweit einen detaillierten Blick von oben, um ihre Vermögenswerte effektiv zu überwachen und nachhaltig zu wirtschaften“, sagt Axel Roenneke.

Die Ernennung von Axel Roenneke unterstreicht das Engagement von OroraTech, Top-Talente an Bord zu holen und die Vision weiterzuverfolgen, der führende Anbieter von infrarotbasierter Intelligenz für eine nachhaltige Erde zu sein.

Quelle PIABO PR GmbH