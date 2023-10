Dr. Hannes Ametsreiter wechselt in den Aufsichtsrat des Telekommunikationsunternehmens 1GLOBAL

Der ehemalige Chef von Vodafone Deutschland, Dr. Hannes Ametsreiter, tritt als Non-Executive Director in den Aufsichtsrat des Telekommunikationsunternehmens 1GLOBAL ein. Mit dieser Ernennung stärkt 1GLOBAL seine Unternehmensführung und profitiert von der umfassenden Branchenexpertise von Dr. Ametsreiter.

„1GLOBAL ist ein schnell wachsendes globales Telekommunikationsunternehmen, das von den aktuellen Branchentrends profitiert. Zum einen treibt der weltweite Fokus auf Compliance, insbesondere im Finanzsektor, den Ausbau der Compliance-Kommunikation voran. Darüber hinaus ermöglicht die Einführung der eSIM – einer Technologie, bei der 1GLOBAL Pionierarbeit geleistet hat – die nahtlose Bereitstellung von Kommunikationsdiensten für Unternehmen und Konsumenten. Und nicht zuletzt, bietet 1GLOBAL als vollständig regulierter Telekommunikationsanbieter in einer Reihe von Ländern einzigartige Kommunikationslösungen für globale Unternehmen und Konsumenten an. Diese Kombination befähigt 1GLOBAL, schnell zu wachsen“, so Dr. Ametsreiter.

Von 2015 bis 2022 war Dr. Ametsreiter CEO von Vodafone Deutschland und Mitglied des Global Executive Board der Vodafone Group. Unter seiner Führung erzielte das Unternehmen einen Jahresumsatz von über 12 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 16.000 Mitarbeiter, was es zum am schnellsten wachsenden Telekommunikationsunternehmen in Deutschland machte.

Vor seiner Tätigkeit bei Vodafone war Dr. Ametsreiter bei der Telekom Austria Group tätig. Dort begann er als Produktmanager und stieg schließlich zum CEO des Unternehmens auf. Als Group CEO war er sechs Jahre lang für einen Umsatz von über 4 Milliarden Euro und 16.000 Mitarbeiter in acht Ländern verantwortlich. Während dieser Zeit wurde er von Thompson Reuters sowohl zum CMO des Jahres in allen Branchen in Europa als auch zum CEO des Jahres 2013 gewählt.

Hakan Koç, Gründer und CEO von 1GLOBAL, sagt: „Wir sind stolz darauf, dass wir einen so renommierten Experten für unsere Mission gewinnen konnten. Gemeinsam werden wir das Telco-Ökosystem durch modernste Technologie, Cybersicherheit und schnelle Entwicklung verbessern. Unser Ziel ist es, den Netzbetreibern weltweit zu mehr Nutzern, Geräten und Datenverkehr zu verhelfen. Gleichzeitig unterstützen wir Unternehmen und Konsumenten dabei, Zeit, Ressourcen und Geld zu sparen, indem wir unseren Technologie-Stack und unsere eigene GSMA-akkreditierte eSIM-Infrastruktur nutzen“.

Bild: Pyrros Koussios (Founder und Director), Dr. Hannes Ametsreiter (Non-Executive Director) und Hakan Koç (Founder und CEO) @1Global

Quelle Siccma Media GmbH