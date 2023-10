Dem Zauber des winterlichen Wiens kann keiner widerstehen

Die zentrale Homebase für Entdecker: Das Quality Hotel Vienna

Wer etwas erleben möchte, der unternimmt einen City-Trip nach Wien. Am besten schon bald, denn von Mitte November bis Weihnachten verwandeln sich die schönsten Plätze der Stadt in zauberhafte Adventsmärkte. Die Stimmung ist malerisch. Der Duft nach Weihnachtsbäckerei liegt in der Luft. Es gibt so viel zu entdecken und wunderbare Orte, um den Weihnachtszauber zu spüren. Sobald die große Pummerin im Stephansdom zu Silvester verklungen ist, eröffnet Wien die Ballsaison. Die Walzerstadt ist bekannt für ihre legendären, stilvollen und großen Bälle. Andere „tanzen“ lieber mit den Schlittschuhen über das Eis und kommen zum Wiener Eistraum auf den Rathausplatz. Zum Aufwärmen geht es in die gemütlichen Wiener Kaffeehäuser. Im Winter hat man die Muße, eines der unzähligen Museen der Stadt in aller Ruhe zu besuchen. Familien sind begeistert von dem „Haus des Meeres“ oder sie wandeln in Schloss Schönbrunn auf den Spuren der Kaiserin. Die Liste ist lang. Weltbekannte Sehenswürdigkeiten, kultureller Hochgenuss, spannendes Urban Life, Shopping und Kulinarik vereinen sich zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Bei diesem Angebot an Freizeitgestaltung will man natürlich möglichst zentral wohnen, um nichts zu versäumen. So wie im Quality Hotel Vienna. Das komfortable City-Hotel liegt direkt am Schlosspark Schönbrunn und nur wenige Schritte vom Tiergarten entfernt. Zu Fuß und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sind alle Highlights der Stadt leicht zu erreichen. Wer viel gesehen und entdeckt hat, der zieht sich in die gemütlichen Zimmer zurück und erholt sich vom Trubel der Stadt. Die geräumigen Familienzimmer kommen Groß und Klein entgegen. Von den Executive Zimmern genießt man einen grandiosen Blick über die Dächer der beeindruckenden Stadt. Fünf luxuriöse Zimmerkategorien stehen zur Wahl und treffen jeden Geschmack.

Städtereisende wohnen hier mit Top-Quality, wie der Name schon sagt. Und wer zum Arbeiten kommt, der nutzt den hellen, komfortablen Meetingraum. Räumlichkeiten bis 102 Personen stehen für Tagungen zur Verfügung. Ein professionelles Tagungsteam kümmert sich um erfolgreiche Veranstaltungen. Besonders praktisch: Direkt am Hotel gibt es In- und Outdoor-Parkplätze (19 Euro pro Nacht).

Bild QUALITY HOTEL VIENNA

