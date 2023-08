Bio- und Wellnessresort Stanglwirt lädt zum Weltklasse Dressur-Event

Olympia-Stars Jessica von Bredow-Werndl und Benjamin Werndl hautnah

Pferdenarren aufgepasst: Nach einem erfolgreichen ersten „Pferdeerlebnis-Wochenende“ im letzten Jahr lädt das Bio- und Wellnessresort Stanglwirt vom 9. bis 11. November 2023 erneut zu einer außergewöhnlichen Reitsport-Erlebnis-Veranstaltung. Dabei erhalten alle Teilnehmer:innen aus erster Hand Empfehlungen von Dressur-Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl und ihrem Bruder Benjamin Werndl, ebenfalls einer der erfolgreichsten Dressurreiter der Welt und mehrfacher Grand Prix Weltcup-Gewinner. Im Rahmen des diesjährigen „Weltklasse Dressur“-Programms vor der Kulisse des Wilden Kaiser warten spannende Theorie- und Praxisinhalte wie beispielsweise Tipps zur physischen Vorbereitung vor dem Training, der richtigen Balance und dem perfekten Sitz im Sattel.

Eine Dressur-Vorführung der beiden Profis, Vorträge und ausreichend Zeit, um die Wellnesswelten des Stanglwirt zu genießen, runden das einmalige Angebot ab. Aufgrund der hohen Nachfrage sind alle 3-Tages-Tickets bereits ausverkauft, doch Tagestickets sowohl für Hotelgäste aber auch Externe noch buchbar. Auch die Teilnahme an der exklusiven Veranstaltung „An evening with…“ am 10. November ist noch möglich. An diesem Abend, der vom bekannten Reitsport-Experten Arnaud Petit moderiert wird, geben die beiden Profis ganz persönliche Einblicke in ihre einmalige Reitkarriere und nehmen sich anschließend ausgiebig Zeit, Fragen aus dem Publikum zu beantworten. Mehr Informationen und Tickets unter www.stanglwirt.com

Im Fokus der Philosophie der beiden Dressur-Stars steht der Ansatz, Pferd und Reiter als Partner zu sehen. „Gegenseitiges Vertrauen aufzubauen und dieses zu pflegen ist der Grundstein für ein produktives Training“, sind die Geschwister überzeugt. Erkenntnisse wie diese geben sie im Bio- und Wellnessresort Stanglwirt in Theorie und Praxis weiter; dazu gehören Fitness- und Yoga-Einheiten, Sitzschulungen, eine Dressur-Vorführung von Jessica von Bredow-Werndl oder Benjamin Werndl mit eigenem Pferd aus ihrem Reitstall Aubenhausen sowie eine abschließende Buchlesung mit der Möglichkeit für Autogramme und persönliche Widmungen. Zwischen den Programmpunkten genießen Gäste die vielfältigen Annehmlichkeiten des Stanglwirts wie Gourmetküche, Wellnesswelten und Medical Fitness.

Bild Bio- und Wellnessresort Stanglwirt Copyright Lanzinger

Quelle ­STROMBERGER PR GmbH