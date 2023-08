Geschüttelt, nicht gerührt – Eine Falkensteiner Bar-Tour

Großartige Drinks, ein außergewöhnliches Ambiente und ein erstklassiger Service: Die Bars der Falkensteiner Hotels erfreuen sich bei ihren Gästen großer Beliebtheit und hätten wohl auch James Bond zu einem Wodka Martini verführt. Anbei unsere Top 5:

Terrassenbar in Südtirol

Näher am Wasser geht nicht: Diese Bar befindet sich im Falkensteiner Family Resort Lido in Südtirol, im Stammhaus der Familie Falkensteiner. Die Hotelbar mit Kaminzimmer und traumhafter Seeterrasse bietet einen atemberaubenden Ausblick über den hauseigenen See auf die umliegende Berg-Landschaft. Hier genießen Kinder und Erwachsene ausgelassene Stunden bei Live-Musik, Abendshows oder in der Kinderdisco.



Monkey Bar mit eigenem Gin in Prag

Gin-Liebhaber kommen in der Monkey Bar in Prag auf ihre Kosten. Denn hier können sie Monkey 47 Gin samt kreativster Cocktailkreationen verkosten. Die Bar besticht durch ein Crossover aus Boutique-Charme und urbanem Feeling und punktet mit Signature Cocktails mit Storytelling und einem Social-Dining Konzept mit Tapas. Sie gehört zum Falkensteiner Hotel Prague im Herzen der tschechischen Hauptstadt und ist längst zum Afterwork Hotspot der Pragerinnen und Prager geworden.



Seespitz Bar & Charly Walker Bar in Velden am Wörtersee

Ein Traumplatz direkt am Wörtersee erwartet die Gäste auf der Lounge Terrasse des Restaurants Seespitz in Velden. Sie gehört zum 5-Sterne Falkensteiner Schlosshotel Velden und bietet nicht nur eine einzigartige Aussicht auf den See, sondern auch exklusive Drinks und Snacks. Zu späterer Uhrzeit wechselt man dann in die berühmte Charly Walker Bar im Schlosshotel. Hier haben bereits Roy Black und Otto Retzer bei Cocktails und Live Musik die Nacht zum Tag werden lassen.

Library Bar in Marienbad

Als Oase des guten Geschmacks präsentiert sich die Library Bar mit weitläufiger Terrasse im Falkensteiner Spa Resort Marienbad. Premium Weine kleiner Kellereien, Cocktails sowie eine Vielzahl an Digestifs werden hier zusammen mit Tapas und Snacks serviert. Ein besonderes Highlight: Ein Patissier präsentiert im Innenraum der Library Bar täglich die Signature-Dessert-Kreationen des 5-Sterne-Gesundheitsresorts. Im Sommer finden in der Bar Jazzkonzerte statt.



HOKU Lounge Bar in Jesolo

Genau richtig für einen sommerlichen Strandtag ist die Hoku Lounge Bar des Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo in Italien. In Kooperation mit dem berühmten Restaurant Mochi erwartet die Gäste hier eine Auswahl an italienischen und japanisch-peruanisch Gerichten sowie erfrischende Tiki-Drinks. Genau das richtige bei heißen Temperaturen. Auf Wunsch werden die Köstlichkeiten auch direkt an den Strand serviert. Im 5-Sterne-Designhotel genießen die Gäste Dolce Vita-Flair inmitten des neuen Design-Distrikts von Jesolo.

On The Rocks Bar am Kronplatz

Die Bar bildet das Herzstück, die Lobby und das Wohnzimmer des Falkensteiner Hotel Kronplatz in Südtirol. Ihre gemütliche Atmosphäre lädt dazu ein, erlesene Spirituosen und kreative Cocktails „on the rocks“ zu genießen. Gäste können es sich vor einem der Kamine gemütlich machen oder den Abend entspannt auf der beeindruckenden Panoramaterrasse ausklingen lassen. Über die Bar gelangt man zudem in das 7Summit Restaurant, das durch die offene Showküche und verschieden gestaltete Stuben begeistert.

Bild (c) Falkensteiner Hotels & Residences

Quelle c/o Global Communication Experts GmbH