Drittes Ziel in Rumänien: LOT Polish Airlines fliegt ab 3. Juni 2024 viermal pro Woche nach Oradea

Ganzjähriger, neuer Service ab Warschau

Gute Anschlussmöglichkeiten ab Deutschland, Österreich und der Schweiz

Außerdem kehrt LOT Polish Airlines nach Athen zurück

LOT Polish Airlines, Mitglied der Star Alliance und die führende Fluglinie in Zentral- und Osteuropa, nimmt ab dem 3. Juni 2024 Oradea (deutsch: Großwardein) ins Streckennetz auf. Die geschichtsträchtige Stadt ist damit das dritte Ziel, das der polnische Carrier neben der Hauptstadt Bukarest und Cluj-Napoca (deutsch: Klausenburg) ab dem globalen Drehkreuz Warschau bedient.

LOT Polish Airlines wird viermal pro Woche nach Oradea fliegen. Ab Warschau startet LO657 montags und samstags um 14:30 Uhr, LO655 jeweils mittwochs und freitags um 11:25 Uhr. Der Flug dauert rund 90 Minuten. Auf dem Rückweg ist die Abflugzeit in Oradea montags und freitags mit LO658 um 17:40 Uhr, mittwochs und freitags mit LO656 um 14:35 Uhr. Zum Einsatz kommen Maschinen vom Typ Embraer 170 und 175.

„Oradea im Nordwesten Rumäniens, nahe der Grenze zu Ungarn, gilt als Geheimtipp für Städtereisen abseits des touristischen Mainstreams. Die Stadt, deren Wurzeln bis zurück in die Zeit der Römer reichen, ist ein hochinteressantes Reiseziel mit prächtigen architektonischen Zeugnissen aus den Zeiten des Barocks und des Jugendstils“, so Amit Ray, Director DACH Markets, Italy and India sowie Head of Global Corporate and Strategic Sales bei LOT Polish Airlines. „Besonders angenehm für Besucher ist, dass Rumänien seit dem 31. März 2024 zum Schengenraum gehört. Wer mit LOT Polish Airlines nach Oradea fliegt, muss dort keine Passkontrolle mehr durchlaufen.“

Die Flugzeiten ab Warschau ermöglichen darüber hinaus eine Reihe günstiger Anschlussflüge aus den deutschsprachigen Ländern, so dass Oradea – je nach Verbindung – bereits ab einer Gesamtreisezeit von dreieinhalb Stunden erreichbar ist.

Reisebeispiele nach Oradea

Ab Berlin

Abflug in Berlin um 8 Uhr, Ankunft in Oradea um 13:55 Uhr

4:55 Stunden Gesamtreisedauer einschließlich 2:15 Stunden Zeit zum Umsteigen in Warschau

Ab Düsseldorf

Abflug in Düsseldorf um 7:20 Uhr, Ankunft in Oradea um 13:55 Uhr

5:35 Stunden Gesamtreisedauer einschließlich 2:15 Stunden Zeit zum Umsteigen in Warschau

Ab Frankfurt

Abflug in Frankfurt um 7:20 Uhr, Ankunft in Oradea um 13:55 Uhr

5:35 Stunden Gesamtreisedauer einschließlich 2:25 Stunden Zeit zum Umsteigen in Warschau

Ab Genf

Abflug in Genf um 10:25 Uhr, Ankunft in Oradea um 17 Uhr

5:35 Stunden Gesamtreisedauer einschließlich 115 Minuten Zeit zum Umsteigen in Warschau

Ab Stuttgart

Abflug in Stuttgart um 10:55 Uhr, Ankunft in Oradea um 17 Uhr

5:05 Stunden Gesamtreisedauer einschließlich 115 Minuten Zeit zum Umsteigen in Warschau

Ab Wien

Abflug in Wien um 9:25 Uhr, Ankunft in Oradea um 13:55 Uhr

3:30 Stunden Gesamtreisedauer einschließlich 45 Minuten Zeit zum Umsteigen in Warschau

Ab Zürich

Abflug in Zürich um 10:30 Uhr, Ankunft in Oradea um 17 Uhr

5:30 Stunden Gesamtreisedauer einschließlich 2 Stunden Zeit zum Umsteigen in Warschau

Hauptstadt zu Hauptstadt: LOT Polish Airlines fliegt wieder nach Athen

LOT Polish Airlines ist außerdem nach Athen zurückgekehrt. Seit Kurzem bedient die Airline die griechische Hauptstadt wieder täglich ab Warschau.

Gute Anschlussflüge bestehen zum Beispiel ab Hamburg. So beträgt die Gesamtreisezeit von der Hansestadt nach Athen mit LOT Polish Airlines 5:15 Stunden einschließlich 65 Minuten Aufenthalt in Warschau.

Drittes Ziel in Rumänien: LOT Polish Airlines fliegt ab 3. Juni 2024 viermal pro Woche nach Oradea

