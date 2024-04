Max Weiß und Charlotte Koller eröffnen 18. Standort ihrer Reinigungsfirma Office and Home Management in Gladbeck

Junge Quereinsteiger leiten neuen Standort mit Einzugsgebiet Duisburg, Düsseldorf und Dortmund

Bundesweit etablierte Marke steht für Service, Qualität und hohe Kundenzufriedenheit

Das bundesweit tätige Reinigungsunternehmen Office and Home Management GmbH hat im April seinen 18. Standort im nordrhein-westfälischen Gladbeck eröffnet. Das Einzugsgebiet der Dienstleistungen für Gewerbetreibende und Privathaushalte umfasst neben Gladbeck die Großräume Duisburg, Düsseldorf und Dortmund. Die von Max Weiß (24) und Charlotte Koller (24) im Jahr 2020 in Bad Tölz gegründete Marke hebt sich durch ihr Qualitäts- und Servicekonzept vom Wettbewerb ab – und sorgt so für eine hohe Kundenzufriedenheit.

Lizenznehmer des neuen Standortes in Gladbeck sind Kim Siebel und Dennis Erbe. Beide wohnen vor Ort und erfüllen sich mit der Gründung der Reinigungsfirma ihren Traum vom eigenen Unternehmen. Die 22-jährige Kim Siebel bringt als bisher selbstständige Wirtschaftsplanerin vor allem unternehmerisches Know-how mit. Der 26-jährige Dennis Erbe war bisher angestellter Chemikant und kennt sich daher bestens mit der Wirkung von Reinigungsmitteln aus.

Beide werden von Charlotte Koller und Max Weiß über ein Online-Schulungsprogramm ausgebildet. „In unserem Coaching lernen die Lizenznehmerinnen und Lizenznehmer einerseits den Umgang mit professionellen Spezialreinigungsprodukten und deren Anwendung in den verschiedenen Praxisbereichen. Darüber hinaus vermitteln wir ihnen Details zum Unternehmensaufbau sowie zur Objektanalyse, Preisgestaltung und Qualitätskontrolle. Auch das Eigenmarketing zur Kunden- und Mitarbeitergewinnung – insbesondere über Social Media – gehört zu den Lerninhalten“, erklärt Max Weiß.

Reinigungsunternehmen mit hohen Qualitäts- und Servicestandards

„Wir haben über Instagram Kontakt zu den beiden Gründern von Office and Home aufgenommen – und waren schon beim ersten Gespräch von dem Konzept hinter der Marke begeistert“, erklärt Kim Siebel die Entscheidung, Lizenznehmerin zu werden. Ob Arztpraxis, Büro, Fitnessstudio, Kindertagesstätte, Hotel, Restaurant, Großbaustelle oder Einfamilienhaus: Neben der professionellen Reinigung der unterschiedlichen Einsatzorte über ein eigens entwickeltes Farbleitsystem setzt Office and Home auf Pünktlichkeit der Reinigungskräfte, Hygiene, detaillierte Absprachen mit den Kundinnen und Kunden sowie Flexibilität.

Zum Grundprinzip gehört auch die Erreichbarkeit an allen Standorten an sieben Tagen in der Woche von 6 bis 22 Uhr. Darüber hinaus setzt Office and Home Management auf einen festen Stamm qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zudem besichtigen die Standortleiterinnen und -leiter jeden Einsatzort selbst, um die Besonderheiten und Kundenwünsche kennenzulernen und das Reinigungskonzept individuell darauf abzustimmen. Erst dann wird ein Angebot erstellt. Darin sorgt ein transparentes und nachvollziehbares Festpreismodell für Klarheit und Vertrauen.

Charlotte Koller: „Ich bin immer wieder begeistert, dass die Idee hinter unserer Marke in ganz Deutschland so erfolgreich ist. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass wir in weniger als vier Jahren 18 Standorte aufbauen. Das funktioniert, weil wir die Kundenzufriedenheit in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen – und Lizenznehmer gewinnen, die mit diesem Prinzip selbst erfolgreich sind.“

Max Weiß und Charlotte Koller eröffnen 18. Standort ihrer Reinigungsfirma Office and Home Management in Gladbeck

Foto: Office and Home Management GmbH

Quelle © ANSCHÜTZ + Company