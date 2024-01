Drohnenlieferungen: LieferMichel fliegt jetzt auch Medikamente

Für Bewohner der im Rahmen des Pilotprojekts LieferMichel angeflogenen Michelstädter Ortsteile beginnt das Jahr mit gleich zwei guten Nachrichten: Sie können sich weiterhin kleinere Besorgungen bequem und CO2-neutral per Drohne und Lastenrad liefern lassen. Zudem wird das Sortiment um nicht-verschreibungspflichtige Medikamente erweitert.

Die Verlängerung des Projekts bis Ende März ermöglicht es, die wesentlichen Projektziele über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Diese Ziele umfassen die Umsetzung eines sicheren Drohnen-Flugbetriebs im unbeschränkten Luftraum, auch über die Wintermonate hinweg, sowie die Analyse der Nachfrage für Lieferservices im ländlichen Raum.

Mit der Bären-Apotheke aus Erbach wird nun eine Produktkategorie ergänzt, die sich viele Anwohner explizit gewünscht haben. Die Apotheke ist in die LieferMichel-Plattform integriert und bietet eine Auswahl nicht-verschreibungspflichtiger Medikamente an. Darüber hinaus können Nutzer seit Projektbeginn aus einem großen Sortiment an Waren aus dem lokalen REWE-Center wählen. Außerdem sind im Verlauf des Projekts noch die Odenwaldbox, ein Anbieter regionaler Produkte, sowie der SV Darmstadt 98 mit einer Auswahl an Fan-Artikeln zur Plattform hinzugekommen.

„Wir suchen immer nach Mitteln und Wegen, um unseren Kunden ein noch besseres Einkaufserlebnis zu bieten und die Versorgungsmöglichkeiten vor Ort zu verbessern. Hier im ländlichen Raum stellen die langen Wege kranke Menschen oft vor Schwierigkeiten, schnell an ihre Medikamente zu kommen. Von daher sind wir sehr froh, im Rahmen des LieferMichel-Projekts erste Erfahrungen mit drohnenbasierten Lieferungen zu machen“, kommentiert Frank Buffleb, Apotheker und Inhaber der Bären-Apotheke in Erbach.

„Das Liefern von Medikamenten ist Teil unserer DNA bei Wingcopter. Bisher haben wir in vielen Projekten Krankenhäuser angeflogen, Medizin geliefert und Laborproben von dort abgeholt. Nun liefern wir erstmals Medikamente direkt zum Endkunden. Das ist eine spannende Lernerfahrung und ein wichtiger Meilenstein dieses Projekts“, sagt Ansgar Kadura, Mitgründer und Chief Services Officer von Wingcopter.

Prof. Dr. Kai-Oliver Schocke, Präsident der Frankfurt University of Applied Sciences, ergänzt: „Die Erweiterung des Angebots um nicht verschreibungspflichtige medizinische Produkte zeigt die Attraktivität des Projekts und zeugt von der Nachfrage nach individuellen Dienstleistungen auch in dieser Branche.“

LieferMichel ist ein Pilotprojekt von Wingcopter und der Frankfurt University of Applied Sciences, das im Rahmen der Förderrichtlinie „Innovative Luftmobilität“ vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) gefördert wird. Das anwendungsorientierte Forschungsprojekt ermöglicht es, den Einsatz neuer Technologien im Regelbetrieb zu erproben und wichtige Erkenntnisse für eine zukünftige Kommerzialisierung zu gewinnen. Über die Website www.liefermichel.de können Anwohner der Michelstädter Ortsteile Würzberg und Rehbach eine große Auswahl an Produkten von REWE, der Odenwaldbox, dem SV Darmstadt 98 sowie der Erbacher Bären-Apotheke online bestellen. Diese werden dann innerhalb des gewählten Lieferfensters per Wingcopter-Lieferdrohne an feste Landepunkte am Rande der Ortschaften geflogen, von wo aus sie die letzten Meter per E-Lastenrad bis zur Haustür des Kunden gefahren werden – bequem, schnell und emissionsfrei. Bislang konnten so über 2.000 Flugkilometer gesammelt werden. Weitere Projektpartner sind Vodafone sowie Riese & Müller.

Bild: LieferMichel Apotheke

Quelle: Wingcopter GmbH