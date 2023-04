Der erfahrene Digital-und Vermarktungs-Experte übernimmt ab April die Aufgaben als VP Global Business Development Supply & Partnerships und verantwortet damit den weiteren Ausbau der Partnerschaften von ShowHeroes auf globaler Ebene.

Die ShowHeroes Group, eines der weltweit führenden Unternehmen für digitale Videoinhalte, Technologie und Werbelösungen, hat Dustin Puschmann zum neuen Vice President Global Business Development Supply & Partnerships ernannt.

In dieser neu geschaffenen Position wird er den Erfolgskurs von ShowHeroes international leiten und entwickeln sowie funktionsübergreifende Beziehungen innerhalb der ShowHeroes Group zu externen Partnern und Kontakten ausbauen. Dustin Puschmann berichtet an Kay Schneider, SVP Global Product & Business Development, und verantwortet in seiner neuen Funktion auf globaler Ebene die Partnerschaften mit den Publishern.

Dustin Puschmann: „Ich freue mich, dass ich in einem global agierenden Wachstumsunternehmen wie ShowHeroes den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen kann und den strategischen Ausbau mit einem starken Team weiter vorantreiben darf. Mein Dank geht an die Geschäftsführung für das entgegengebrachte Vertrauen.

Wir können auf sehr erfolgreiche Jahre zurückblicken, in denen wir ShowHeroes international zu einem der stärksten Player auf dem Markt gemacht haben. Dementsprechend freue ich mich, weiterhin dazu beitragen zu können, eines der führenden Video-Portfolios in der EU, LATAM und USA auszubauen, in strategisch wichtigen Märkten zu etablieren und unseren Partnern die besten maßgeschneiderten Video-Lösungen zu bieten. ”

Ilhan Zengin, CEO der ShowHeroes Group: „Mit Dustin haben wir einen ambitionierten und sehr geschätzten Mitarbeiter bei ShowHeroes, der seit vielen Jahren unser höchstes Vertrauen genießt. Er ist mit seiner langjährigen Betriebszugehörigkeit und Erfahrung in der digitalen Werbebranche genau der Richtige, um mit seiner Expertise das Unternehmen auf globaler Ebene weiter voranzutreiben und in den wachsenden Märkten auszubauen. Wir freuen uns, dass Dustin den nächsten Schritt in seiner Karriere weiterhin mit ShowHeroes geht und verzahnt mit unserer globalen Expansion unsere fortschrittlichen und ambitionierten Lösungen für Publisher international präsentiert.“

Dustin Puschmann ist seit 4 Jahren bei der ShowHeroes Group tätig. Vor seiner Berufung war er bereits als Director Global Business Development Supply & Partnerships für ShowHeroes tätig. Zuvor arbeitete Dustin Puschmann u. a. in führenden internationalen Positionen bei SpotX als Director Demand Products Europe und bei Smartclip als Senior Manager Outstream Europe.

Bildquelle ShowHeroes Group GmbH

Quelle Faktor3