planus media und Ritter Sport starten Schnitzeljagd auf Plakat

Ostereiersuche mal anders: Zum wichtigsten christlichen Fest startet die Out-of-Home- und Geomarketing-Agentur planus media eine Ostereierjagd per Außenwerbung. Unterstützung kommt dabei vom langjährigen Kunden Ritter Sport, der die Aktion mit ausreichend Schokolade sponsert. Die Kampagne ist vom 7. April bis zum 17. April in Köln zu sehen und läuft unter dem Slogan “Zu Ostern gibt’s was auf die Ohren”. Zu gewinnen gibt es für alle Teilnehmenden den Hauptpreis Apple AirPods und fünf mit reichlich Schokolade gefüllte Osternester.

Am Karfreitag stattet planus media fünf Außenwerbeflächen in Köln mit jeweils einem Plakat samt QR-Code aus. Das Motiv der Plakate besteht aus vier weißen Ostereiern sowie einem roten Ei. Pro Standort ist jeweils ein anderes der fünf Eier rot markiert. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer alle fünf Plakatstandorte ausfindig machen und den jeweiligen QR-Code mit ihrem Smartphone einscannen.

Über den QR-Code gelangen sie zu der offiziellen Gewinnspielseite. Dort erhalten die Teilnehmenden nicht nur Hinweise zu den anderen Locations – wie sollte es bei einem Geomarketing-Spezialisten anders sein – in Form der geographischen Koordinaten der Werbeflächen, sondern auch einen Teil des Lösungscodes. Wer bis zum Ende des Gewinnspiels am 17. April alle fünf QR-Codes mit seinem Handy scannt und den fünfstelligen Lösungscode über die Gewinnspielseite an planus media übermittelt, nimmt an der Verlosung teil.

Kleiner Tipp: Die fünf Plakatstellen sind alle fußläufig in der Kölner Innenstadt erreichbar, ideal also für einen rund zweistündigen Osterspaziergang durch die verschiedensten “Veedel” der Heimatstadt von planus media.

Geschäftsführer Axel Wiehler kommentiert: „Außenwerbung wirkt häufig unterbewusst. Sie kann aber auch ganz gezielt aktivieren. Mit unserer Osteraktion möchten wir alle Kölnerinnen und Kölner ermutigen, rauszugehen und ihre Stadt zu erkunden. Ein besonderer Dank geht an unseren langjährigen Kunden Ritter Sport, der uns großzügig mit Schokolade unterstützt. Ebenfalls möchte ich mich bei Ströer für die Bereitstellung der Werbeflächen und bei der Druckerei Staudigl für die Produktion der Plakate bedanken. Ich wünsche allen Teilnehmenden frohe Ostern und eine erfolgreiche Suche!”

Quelle Bild und Text:p lanus media GmbH Agentur für regionale Medien