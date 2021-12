EarlyGame und gigmit starten erstes gemeinsames Projekt

Die eSports und Gaming Plattform EarlyGame und die Livemusik Booking Plattform gigmit kooperieren im Rahmen des Artist Discovery Projekts “Artist of the Day”, das musikalischer Popkultur im boomenden eSports und Gaming Markt ein Gesicht gibt. In der Zusammenarbeit treffen zwei Unternehmen aufeinander, die ihren Communities die zukunftsweisenden Vorteile digitaler Netzwerke in Gaming– und Musik-Branche bieten.

Gamer lieben Musik und auch Musiker*innen zocken natürlich. Die Zeiten, in denen es klare Grenzen zwischen eSports- und Live-Nerds gab, sind definitiv vorbei. Folgerichtig haben sich nun die Münchener eSports und Gaming Plattform und die Livemusik Booking Plattform gigmit aus Berlin zusammengetan, um musikalischer Popkultur im boomenden eSports und Gaming Markt ein Gesicht zu geben.

“Wir wollen die weltweit führende Entertainment-Plattform und Marke im eSports, Gaming und Pop Culture werden”, sagt EarlyGame Geschäftsführer und Gründer Fabian Furch, dessen Unternehmen eine monatliche Reichweite von 15 Mio. Usern hat und das u.a. auch mit Jochen Schweizer, Laureus Sport for Good, HyperX und dem größten deutschen Sportportal kicker kooperiert. Der Entertainmentbereich auf EarlyGame.com wird im Monat rund 750.000 mal aufgerufen.

Hier wird in der Kategorie “Music” ab sofort jeden Tag der “Artist of the Day” mit dem dazugehörigen Gaming Know How präsentiert. “gigmit ist eine der am schnellsten wachsenden Livemusik-Communities der Welt und ein sehr einfaches und naheliegendes Tool, um vielversprechende internationale Künstler*innen aller Genres zu entdecken”, so Furch.

“Für gigmit und unsere Künstler*innen ist EarlyGame eine hervorragende Option für den Einstieg in den Bereich Gaming und eSports”, sagt gigmit CEO und Gründer Marcus Fitzgerald, der mit seinem Team die fatalen Folgen der Pandemie für den Livemusik Bereich bereits mit Livestreaming und anderen Online-Angebote erfolgreich abfedern konnte.

