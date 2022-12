easescreen: Frauen im Digital Signage

easescreen fördert junge Frauen im Digital Signage

Mit der Beförderung der 27-jährigen Zuzana Yalcin zur Marketingleiterin bringt easescreen ein frisches Talent und eine ganz neue Perspektive ins Spiel.

Während Frauen in der AV- und Digital Signage-Branche immer noch unterrepräsentiert sind, steigt die Zahl der Frauen in höheren Managementpositionen langsam aber stetig an. Der derzeitige Kampf um Talente und die allgemeinen Bemühungen unserer Branche, junge Fachkräfte zu gewinnen, erfordern kreatives Denken und einen aufgeschlossenen Ansatz.

Eine neu gefundene Leidenschaft

Mit einem Hintergrund in der Sicherheitsbranche und einem Abschluss in Literatur entdeckte Zuzana Yalcin Digital Signage erst vor 6 Monaten, als sie sich dem in Österreich ansässigen easescreen-Team anschloss: „Ich war sofort Feuer und Flamme“, erinnert sie sich. „Ich war erstaunt, wie omnipräsent und vielseitig Digital Signage ist und wusste sofort, dass es eine erfüllende Herausforderung sein würde, für easescreen Marketing zu machen.“

Nach einigen intensiven Monaten der Einarbeitung, des Networkings und der Umstrukturierung der Abteilung wurde sie von easescreen-CEO Gerhard Pichler zur Marketingleiterin ernannt: „Schon beim Vorstellungsgespräch und in den ersten Arbeitstagen war sofort klar, dass Zuzana ein großer Gewinn für das Unternehmen sein würde.

Obwohl sie aus einer anderen Branche kommt, hat sie sofort unseren Unternehmensgeist übernommen und von Anfang an verstanden, was die Herausforderungen und Chancen sind. Besonders schätze ich ihre Tatkraft, ihre Intelligenz und ihren Eifer, ständig zu lernen und zu wachsen – in ihrer Abteilung und darüber hinaus.“



„easescreen hat eine einzigartige Geschichte zu erzählen“

„Und es ist meine Aufgabe, diese mit der Welt zu teilen“, sagt Zuzana Yalcin. Sie möchte auch Storytelling für Digital Signage-Branche im Allgemeinen betreiben: Woher kommen wir als Branche? Wohin gehen wir? Und wie können wir den Menschen auf der ganzen Welt dienen?

Zuzana Yalcin ist nicht nur im AVIXA Women’s Council DACH aktiv, sondern seit kurzem auch Mitglied bei Women of Digital Signage und des DSE Advisory Boards. Sie hofft, durch ihr Engagement die Branche voranzubringen, aber auch andere junge Frauen für die AV- und Digital Signage-Industrie zu gewinnen.

Bild Zuzana Yalcin

Marketing Manager

easescreen

Quelle easescreen Digital Signage Solution