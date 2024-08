Der neue Terentnerhof in Südtirol

Alles neu…und so WOW! Der Terentnerhof in Südtirol erstrahlt in neuem Glanz und zeigt, wie leicht es doch sein kann, sich auf den ersten Blick zu verlieben. Nach einem umfangreichen Umbau hat das Hotel seine Türen seit Juli wieder für die Gäste geöffnet. Das frische TH-Feeling sorgt ab sofort für eine unvergessliche Auszeit voller Genusserlebnisse, verwöhnender Wellness- und Wohlfühlmomente und grenzenloser Natur Pur im Herzen des wunderschönen Pustertals.

Der neu gestaltete Eingangsbereich mit großzügiger Lounge lädt die Gäste direkt beim Ankommen zum Dableiben ein. Ein Durchgang mit Weinpräsentation, die modernisierte Bar und das stilvoll gehaltene Restaurant lassen einen schon beim Anblick auf zahlreiche Genussmomente freuen. Der großzügige Adults Only Wellnessbereich „Torrentes“ erstreckt sich nunmehr über drei ganze Stockwerke und bietet für Erholungssuchende sowie Schöne-Aussicht-Genießer:innen ein perfektes Ambiente.

What a Wildbach-Feeling – das neue Adults Only SPA Torrentes

Wenn der Himmel in ein sanftes Morgenrot eintaucht gibt es nichts schöneres, als die ersten Sonnenstrahlen auf der Dachterrasse des Hotels zu geniessen. Der Terentnerhof bietet für Erwachsene ab sofort einen Bereich, der zum träumen und verweilen einlädt und für einen einmaligen Blick von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang in alle Richtungen des Pustertals sorgt.

Auf diese Highlights dürfen sich die Gäste im Adults Only SPA Torrentes (lateinisch für Wildbach) freuen:

ganzjährig beheizter Sunrise-Whirlpool auf der zweiten Dachterrasse mit Sonnenliegen und Ruheinseln, in denen man den Blick auf die traumhafte Bergkulisse geniessen darf

neu gestalteter Ruheraum in sanften Farben mit gemütlichen Liegebereichen, kleiner Feuerstelle und einer Fensterfront, die direkt hinaus auf die weiten, grünen Wiesen zeigt

Erweiterung der Saunawelt um die Event-Sauna mit Glasfront und Bergblick, Bio-Soft-Sauna, Dampf- und Aromasauna sowie einen Eisbrunnen und ein Tauchbecken zur Abkühlung

großzügiger Fitnessraum mit einer großen Auswahl an Technogym Geräten, Matten, Hanteln, Bändern und vielem mehr

Yogaplattform auf der Außenterrasse sowie ein entsprechendes Yogaangebot, um Körper und Geist in „Flow“ zu bringen

Good Food makes a Good Mood – Soulfood Essen im neuen Terentnerhof

Nicht nur der Haupteingang mit großzügigem Loungebereich sorgt ab sofort für einen unvergesslichen Empfang der Gäste, auch der stilvoll eingerichtete Bar- und Essensbereich ist der neue Hingucker im Hotel. Von morgens bis abends darf man sich im frisch gestalteten Restaurant von köstlich-kreativen Meisterwerken verwöhnen lassen. „Essen ist im Terentnerhof ein Genuss, der Kreativität, Raffinesse und Feinsinnigkeit vereint und in allen Gerichten zum Ausdruck bringt“ so Inhaber und Chefkoch Harald Engl. Vom Frühstück bis hin zum 5-Gang-Genießermenü erleben seine Hotelgäste eine Vielfalt an exzellenten Küchenkreationen, alle stets mit frischen und vorrangig regionalen Produkten zubereitet.

Was den Gast sonst noch alles erwartet:

vier verschiedenen Stuben mit kleinen Wohlfühl-Ess-Inseln in stilvollem Ambiente

modernisierter und ausgebauter Buffetbereich mit eigener Tee Bar von Dr. Joseph Vitalis für eine noch reichhaltigere Auswahl an Speisen und Getränken

Durchgang zum Restaurant mit Weinschränken an den Seiten als Inspiration für die Gaumenfreuden am Abend

Genusskonzept mit neuer Halbpension (Frühstück und Soulfood Dinner, kleine Vitale Mittagsgerichte gegen Aufpreis möglich)

Happy Hour(s) an der umgestalteten Hotelbar mit neuen Signature Drinks und erlesenen Weinen für das „TH Feeling“

Bildcredit © Manuel Kottersteger

Weitere Informationen stehen direkt unter terentnerhof.com

Eine Übernachtung inkl. Halbpension kostet ab 143 € pro Person je nach Verfügbarkeit, Reisezeitraum und Zimmerkategorie.

Quelle Sonja Berger Public Relations