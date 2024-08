Love at first hike – der Garberhof in Südtirol

Wenn der Herbst langsam naht, zieht es uns raus in die Natur und hinauf auf den Berg, der Sonne entgegen um dem Gipfel so nah zu sein. Wer einmal die Faszination Bergwelt erlebt hat, kehrt immer wieder zurück. Ob alleine, in Gesellschaft, mit Rucksack oder dem Rad, die Berge sind seit jeher ein Ort, der uns Weitblick und neue Perspektiven ermöglicht.

Hier können wir alles hinter uns lassen und einfach frei sein. Der Garberhof in Mals im Vinschgau liegt genau dort, wo die höchsten Gipfel Südtirols in den Himmel ragen und die umliegenden Wälder und Wiesen zu endlosen Spaziergängen und Wanderungen einladen. Das familiengeführte Hotel begleitet seine Gäste auf ihrer (Urlaubs-)Reise dabei stets mit einer helfenden Hand, einem offenen Ohr und einem wertvollen Rat, damit jedes Ausflugsziel zu einer unvergesslichen Erinnerung wird.

Von Mountain Hike bis Mountain Bike – Wandern und Radfahren in den Bergen

Das Wandern ist…des Hotelgastes Lust. Ob leichte Wege am Fuße des Ortlers (mit 3.905m der höchste Berg Südtirols), ein Ausflug zu Schmugglerpfaden oder eine Gipfelbesteigung vorbei an kristallklaren Bergseen, der Garberhof bietet eine Vielfalt an Ideen für die schönsten Wanderungen der Vinschgauer Region. Individuelle Ziele und Vorstellungen sind dabei jederzeit möglich und die Wanderführer kommen gerne auf ein persönliches Gespräch mit dem Gast vorbei.

Online-Mappen mit Tipps für Wanderrouten und Gipfelbesteigungen sowie ein kostenloser Verleih von Gabel-Wanderstöcken sind vor Ort im Hotel erhältlich. Auch Lunchpakete für unterwegs macht die Küche (gegen Bezahlung) möglich.

I want to ride my Mountainbike. Das Beste an einem Bikeurlaub im Garberhof sind die unzähligen Möglichkeiten, die es im Vinschgau jeden Tag aufs Neue zu entdecken gibt. Heute eine kurvenreiche Fahrt mit dem Rennrad den Pass hinauf, morgen ein Mountainbikeausflug im hochalpinen Gelände und übermorgen eine entspannte Genusstour entlang der Apfelfelder.

Für eine rundum Sorglos-Bikezeit gibt es einen kostenlosen Mountainbike- und Citybike-Verleih, E-Bikes gegen einen kleinen Aufpreis sowie einen abschliessbaren Radkeller mit Werkbank und einen eigenen Wäscheservice für Bikebekleidung (gegen Bezahlung). Von April bis November werden geführte Mountainbiketouren (auch Personal Guides buchbar) angeboten.

Der Herbst – die beste Jahreszeit für eine Auszeit im Vinschgau

Der Herbst ist immer eine ganz besondere Zeit. Raschelndes Laub fällt sanft von den Bäumen, der Morgen begrüßt uns bereits mit nassem Gras und frischer, kühler Luft und wir freuen uns nach einem aktiven Tag in der Natur auf eine Tasse warmen Tee oder ein heißes Bad. Der Garberhof bietet neben einer Vielfalt an sportlichem Angebot auch ein Verwöhnprogramm der besonderen Art.

Wohltuende Kräuteraufgüsse in der Finnischen Sauna fördern die Durchblutung und lassen die Muskeln regenerieren, sanfte Ganzkörpermassagen lösen Verspannungen jeder Art und fernöstliche Baderituale oder reinigende Peelings laden im größten Hotel-Haman Italiens zur vollkommenen Erholung von Körper und Geist ein.

Für genussvolle Gourmet-Momente sorgt die mediterran-alpine Hotelküche mit hausgemachtem, warmen Schwarzbrot zum Frühstück, feinen Bistrokreationen zum Light Lunch oder traditionellen Vinschger Marillenknödeln beim Abendmenü. Damit wird die (Aus-)Zeit im Garberhof garantiert zu einem Erlebnis, dass ein Fest für alle Sinne wird.

Weitere Informationen gibt es unter Garberhof.com

Eine Übernachtung inkl. Halbpension kostet ab 175 € pro Person je nach Verfügbarkeit, Reisezeitraum und Zimmerkategorie.

