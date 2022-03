Die Easy To Mix Fisch-Sticks von GREENFORCE sind ins Netz gegangen.

GREENFORCE hat jetzt ganz frisch für uns gefangen: Die Easy To Mix Fisch-Sticks. Nach dem großen Erfolg der Fischfrika folgt nun der nächste Knusperspaß für Groß & Klein. Der neue Fisch-Genuss krümmt keinem Fisch eine Flosse und uns und unseren Familien erst recht nicht. Die Easy To Mix Fisch-Sticks von GREENFORCE sehen zum Verwechseln ähnlich aus und schmecken wie das Original.

Gemixt und nicht geangelt! Die neuen Fisch-Sticks sind:

# proteinreich

# vegan, aus Erbsen

# ohne Soja

# gluten- & laktosefrei

# ohne Konservierungsstoffe

# ohne Geschmacksverstärker Na, wenn das mal nicht ein toller Fang ist !

Veganes Fisch-Sandwich wie vom Hamburger Fischmarkt.

Was kann man denn zu Fisch-Sticks essen?Zu Fischstäbchen passt Remoulade immer sehr gut. Also kombiniert GREENFORCE die veganen Fisch-Sticks mit Remoulade und packt alles in ein leckeres Sandwich.Moin! Da fühlt man sich direkt auf den Hamburger Fischmarkt versetzt und spürt, wie die kühle Meeresbrise durch das Haar weht!

Na dann, Mast und Schotbruch und Guten Appetit!

Quelle BAUERNFEIND + LÖWE GbR