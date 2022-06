EGO Movement gewinnt den „German Brand Award 2022“ in Gold

Beim diesjährigen German Brand Award 2022 wurde EGO Movement als Gewinner in der Kategorie „Excellent Brands – Transport and Mobility“ ausgezeichnet.

Die innovativen E- Bikes von EGO Movement definieren smarte, nachhaltige Mobilität im urbanen Raum neu. Die Vereinbarkeit moderner, nachhaltiger Technik im klassisch-schlichten Design mit Retro Charme konnte die Jury gewinnbringend überzeugen.

Die Auszeichnung wurde im Rahmen der German Brand Award Preisverleihung von Daniel Meyer, CEO und CO-Founder EGO Movement entgegengenommen. „Als Schweizer Unternehmen freuen wir uns über eine so renommierte Auszeichnung und die positive Wahrnehmung unserer Marke in Deutschland“, so Daniel Meyer bei der Zeremonie in Berlin. „Wir sind überzeugt, dass sich Funktionalität, innovative Technologie und modernes Design nicht ausschließen müssen. Unser Ziel ist es, nachhaltige E-Mobility-Produkte anzubieten, die mit smarter Technologie untereinander vernetzt sind und so einen wichtigen Beitrag zur Mobilität der Zukunft leisten.“

Den German Brand Award vergibt seit 2016 der Rat für Formgebung, der 1953 vom Deutschen Bundestag ins Leben gerufen und vom Bundesverband der Deutschen Industrie gestiftet wurde. Dem Mitgliederkreis des Rates für Formgebung gehören aktuell über 350 in- und ausländische Unternehmen an.

EGO Movement ist ein führender Schweizer Hersteller für stilvolle E-Bikes und E-Cargo Bikes. Mit innovativen Technologien, ausgezeichneten Designs, eigenen Stores in der Schweiz, Deutschland und Liechtenstein sowie einem umfangreichen Service evolutioniert EGO Movement die E-Mobilität. Durch leistungsstarke Technik gepaart mit der smarten Vernetzung der eigenen Softwareplattform sorgen die EGO Movement E-Bikes und E- Cargos für individuelle Freiheit und leisten einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit sowie Umweltschutz.

EGO Movement wurde 2015 in der Schweiz gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Die Firma beschäftigt rund 40 Mitarbeiter und ist auf Expansionskurs. Nach Deutschland folgen noch in diesem Jahr weitere Store-Eröffnungen wie in Österreich. Die Fahrräder und Accessoires sind sowohl in den Geschäften als auch online unter www.egomovement.com erhältlich.

Zukunftsweisende Mobilitäts-Lösungen mit Retro-Charme

Quelle blackbird/berlin Agency for Public Relations, Marketing and Events