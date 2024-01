Ein high bei enua – Albert Schwarzmeier kommt als neuer CEO und Gesellschafter

Albert Schwarzmeier ist neuer geschäftsführender Gesellschafter bei enua. Mit Schwarzmeier bestellt einer der führenden deutschen Hersteller von medizinischem Cannabis einen erfolgreichen Serienunternehmer mit Marken- und E-Commerce Erfahrung

Das Kölner Cannabisunternehmen enua Pharma GmbH, welches sich auf die Herstellung und den Vertrieb von medizinischem Cannabis spezialisiert hat, freut sich, die Ernennung von Albert Schwarzmeier zum neuen Geschäftsführer ab Januar 2024 bekannt zu geben. Albert Schwarzmeier – der sich auch im Zuge einer Finanzierungsrunde an enua beteiligt hat – ergänzt somit Lars Möhring und Markus Musiol nun als neuer CEO im Geschäftsführer-Triumvirat.

Albert Schwarzmeier bringt eine beeindruckende Laufbahn als Unternehmer und Geschäftsführer mit bei renommierten Unternehmen wie IONIQ, Heartbeat Labs, Rocket Internet, mysportgroup und zuletzt Musterhaus.net. Seine umfangreiche Erfahrung in der Unternehmensführung wird eine wertvolle Bereicherung für enua Pharma darstellen.

Lars Möhring, der mit Markus Musiol als Pionier im medizinischen Cannabis Markt bereits 2018 gegründet hat, äußerte sich begeistert über den neuen CEO: „Ich bin überzeugt, dass Albert mit seiner Expertise und Vision enua erfolgreich in die Zukunft führen wird. Er hat über 15 Jahre Erfahrung im Gründen und Aufbau von Unternehmen und ich bin stolz, dass er sich für enua entschieden hat und freue mich auf die neue Ära, die er bei uns einläuten wird.“

Albert Schwarzmeier äußert seine Begeisterung für die neue Herausforderung wie folgt: „Ich bin von der Vision von enua “We change society for the better”, tief beeindruckt und freue mich darauf, diese Vision weiterzutragen und einen starken Anteil daran zu leisten. Mein Ziel ist es, die Weiterentwicklung von enua vom Großhändler zum führenden Hersteller von Cannabis im deutschen Markt voranzutreiben sowie die Marke enua stark auszubauen und so die Branche nachhaltig zu prägen.“

Schwarzmeier wird seine Position bei enua Pharma ab Januar 2024 antreten. Unter seiner Leitung wird das Unternehmen sich auf nachhaltiges Wachstum konzentrieren. So lautet eines der gesteckten Ziele, bis 2026 in Deutschland 150.000 Patienten mit Cannabis zu versorgen und 20 Tonnen Cannabis jährlich zu verkaufen, was einem Jahresumsatz von über 100 Mio EUR entspricht.

Bild:Albert Schwarzmeier

Quelle:enua Pharma GmbH