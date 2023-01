Hören und Malen: Kinder lieben diese Kombination. Deshalb bietet tonies® ab März 2023 ein ganz neues Hör- und Spielerlebnis an – “Ein magisches Malbuch”, ein Ausmalbuch mit dazu passendem Hörbuch zum Download auf einen Kreativ-Tonie. So tauchen Kinder ab vier Jahren besonders tief in die Geschichte und die Fantasiewelt ein und bereichern ihre Imagination mit eigenen Kunstwerken.

Gerade Kinder ab vier beginnen ihre Welt durch Malen noch intensiver wahrzunehmen und zu verstehen. Geschichten werden visualisiert und so festgehalten und greifbar gemacht. “Ein magisches Malbuch” der tonies® vereint die Sinne Hören und Sehen und schafft so für Kinder eine Brücke zwischen Vorstellung und Realität und bietet die Möglichkeit, sich noch mehr auszuprobieren und ihre beiden Leidenschaften zu verbinden.

„Freundschaftstag im Zauberwald“ – unter diesem Titel versammeln sich auf 64 Seiten des Buches traumhafte Bilder, Landschaften und Szenen aus dem rund 40-minütigen, gleichnamigen Hörspiel, das per integriertem QR-Code aus der mytonies-Audiothek auf einen Kreativ-Tonie heruntergeladen werden kann. Eine Doppelseite mit 60 passenden Stickern vervollständigt das multi-sensorische Erlebnis.

“Die Marke tonies® steht mittlerweile für viel mehr als nur grenzenlosen Hör-Spiel-Spaß”, sagt Florian Korting, Head of Category Management & Business Development DACH, “unser Ziel ist es, die vielen Bereiche der kindlichen Welt zu integrieren und für jede Altersgruppe passende Angebote für verschiedene Sinne zu schaffen.”

Mit der eigenen Lizenzmarke Schlummerbande, die 2022 gelauncht wurde, brachte tonies® bereits mit dem Schlafsack und der Kuscheldecke erste „Line-Extensions“ auf den Markt, mit “Ein magisches Hörbuch” erweitert das Unternehmen die Produktpalette nun um eine weitere Kategorie; eine Kategorie, die völlig neu ist: Bislang gab es Malbücher, die ggfs. eine Kombination aus Mitmach-Erlebnis und Malen waren oder Malen plus Wissen boten, jedoch kein Buch, das das Hörerlebnis mit Malen und Stickern verbindet. So werden die Kinder selbst Teil der Geschichte und zu kleinen Protagonisten des Hörspiels.

Das Malbuch gibt es aktuell nur online für 9,99 Euro oder als Bundle mit dem Kreativ-Tonie Zauberer für 19,99 Euro. Im Jahresverlauf ist auch der Launch für den stationären Handel vorgesehen.

https://tonies.com/de-de/

Bild Ein magisches Malbuch von tonies

Quelle tonies GmbH