XbyX schließt 7-stellige Pre-Series-A Runde ab

Wechseljahres-Pionier XbyX – Women in Balance schließt erfolgreich siebenstellige Pre-Series-A Runde ab

Das Berliner Femtech-Unternehmen XbyX – Women in Balance ist eine D2C-Plattform für Frauen ab der Lebensmitte mit wissenschaftlich fundierten, ganzheitlichen Lösungen für Wechseljahre und gesundes Altern. Das Unternehmen gab heute den Abschluss einer siebenstelligen Pre-Series-A Finanzierungsrunde bekannt, die das dynamische Wachstum 2023 finanzieren wird. Die Runde wird von der ECONA AG, der Venture- und Private-Equity-Gesellschaft eines Berliner Family-Office übernommen. Neben dem Lead Investor ECONA ist zudem der AUXXO Female Catalyst Fund seit Anfang 2022 in XbyX investiert.

2025 werden weltweit eine Milliarde Frauen in der Peri- und Postmenopause sein – ihre Bedürfnisse und Ansprüche wurden sowohl in der Forschung als auch in der Gesellschaft bisher kläglich vernachlässigt. XbyX wurde 2019 von Serienunternehmerin Peggy Reichelt und Marketingexpertin Monique Leonhardt gegründet.

Die Idee hatte Peggy Reichelt bereits 2018: Anfang 40, konfrontiert mit ihrer beginnenden Perimenopause, war sie irritiert, dass es kaum fundierte Informationen zu den Wechseljahren gab. Sie recherchiert, sucht Lösungen, testet selbst und gründet anschließend XbyX mit der Vision, die weibliche Gesundheit ab 40 ins Spotlight zu rücken und die Wechseljahre aus der Tabu-Ecke zu holen.

Die Gründerinnen konnten sich durch ihre Passion für Frauengesundheit ab der Lebensmitte und unterstützt von einem erfahrenen medizinischen Beirat in kürzester Zeit als Pionier im Tabubereich Wechseljahre positionieren. Sie bauten einen loyalen Kundeninnenstamm von über 50.000 Frauen auf und konnten ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2022 mehr als verdoppeln. Neben einem stetig wachsenden Portfolio wissenschaftlich formulierter, pflanzlicher Nahrungsergänzungen, bietet XbyX drei umfangreiche Video-Education-Programme zu Hormonwissen, Kraftsport und Abnehmen ab der Lebensmitte an.

“Mit XbyX verstehen wir uns als beste Freundin unserer Kundinnen, als Wissensvermittlerinnen und Ort des Verständnisses. Wir setzen da an, wo im Gesundheitssektor Zeit oder auch Expertise fehlen und geben unseren Frauen das Wissen an die Hand, um autark die für sie individuell richtigen Entscheidungen treffen zu können.”, so Monique Leonhardt.

“Anfangs kam oft die Frage, warum wir uns auf diese „kleine“ Nische konzentrieren”, so Peggy Reichelt. “Das zeigt, wie wenig Wissen hier existiert. Denn die Wechseljahre sind eine Lebensphase, die sich über Jahrzehnte zieht und deren Implikationen Frauen über den gesamten Alterungsprozess hinweg begleiten. Und sie betreffen jede Frau – und damit die Hälfte der Menschheit.”

Die Wechseljahre sind schließlich weit mehr als Hitzewallungen und das Ende der Periode: Sie sind eine besonders wichtige Zeit, in der Frauen entscheidende Weichen für ihre Gesundheit im Alter stellen. Genau hier setzt XbyX an und bekommt nun durch die Finanzierung wertvolle Unterstützung. Peggy Reichelt: “Wir sind sehr glücklich über unsere Investorenrunde, die uns nicht nur finanziell den notwendigen Rückenwind gibt, sondern auch unsere langfristige Vision zu 100 % trägt. Die Wechseljahre und die Frauengesundheit ab der Lebensmitte bekommen so endlich die Aufmerksamkeit und die moderne Wahrnehmung, die sie verdienen.”

Mit dem Investment plant das Berliner Start-up seine Vision einer Pro-Age-Gesellschaft weiter zu verwirklichen. Die Mittel werden in die Team-Erweiterung, die Entwicklung neuer Produkte und Angebot sowie die Erschließung neuer Märkte und Kanäle fließen und so das weitere dynamische Wachstum finanzieren.

Statement ECONA AG:

Jochen Becker: “Frauengesundheit und ganz besonders die Themen jenseits von Schwangerschaft, Periode und Fruchtbarkeit, sind im bisherigen Marktumfeld noch deutlich unterrepräsentiert. Monique Leonhardt und Peggy Reichelt bündeln synergetisch ihre jeweils außergewöhnlichen Kompetenzen. Sie erschließen diesen Markt auf einzigartige Weise und haben sich so als langjähriger und vertrauenswürdiger Partner etabliert. Mit ihrem einzigartigen Mix aus Produkten und Wissensvermittlung demokratisieren sie einen bisher zu Unrecht vernachlässigten Sektor. Wir freuen uns sehr, das Team als langfristiger, stabiler Partner zu begleiten, um diese strategische Vision umsetzen zu können.”

Statement AUXXO Female Catalyst Fund:

Dr. Gesa Miczaika: “Bereits 2019, als Monique und Peggy bootstrapped begannen, ihre Vision mit großer Passion Realität werden zu lassen, waren wir begeistert von ihrer Idee, die Wechseljahre aus der unverdienten Tabu-Ecke zu holen. Als Fonds mit Fokus auf Gründerinnen freuen wir uns sehr, die beiden XbyX Gründerinnen mit unseren Ressourcen auf ihrer Reise unterstützen zu dürfen.”

Bild XbyX Gründerinnen

Quelle Anna Lubitz PR