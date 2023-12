Eine App als mobiler Reiseführer

Mit around.us 12 Millionen Sehenswürdigkeiten entdecken – über 750.000 Downloads in 5 Monaten

Jederzeit und überall die wichtigsten Sehenswürdigkeiten einer beliebigen Umgebung entdecken – das bietet die neue Reise-App around.us. Die mobile Anwendung bündelt die Attraktionssuche mithilfe einer interaktiven Karte und zeigt die 10 wichtigsten Sehenswürdigkeiten in der Nähe des jeweiligen Benutzerstandorts an. Von den 12 Millionen sehenswerten Orten, die über around.us zu finden sind, befinden sich etwa 800.000 in Deutschland und 80.000 in Österreich. Um die relevanten Lokalitäten und Monumente zu erkunden, stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, beispielsweise die Geolokalisierung, die Suche nach Standort oder die Verwendung von Schlüsselwörtern. Ganz gleich, ob man durch eine Stadt, ein Viertel oder eine Straße navigiert, around.us bietet weltweit eine Liste der 10 nächstgelegenen Sehenswürdigkeiten und konzentriert sich dabei auf das Wesentliche.

„Diese Idee kam mir während eines Aufenthalts in Carnac in der Bretagne. Ich wollte meinen Kindern Megalithgräber zeigen. Bei der Google-Suche bekam ich als Ergebnis 15 Crêperien. Google Maps lieferte mir tatsächlich eine Liste von Megalithgräbern, aber es war unmöglich auf einen Blick das interessanteste zu identifizieren“, erklärt der Schöpfer der auf Kartografie basierenden Anwendung, Jean-François Pillou. Das Ziel des französischen Gründers und Informatikers ist es, Reisenden neue Perspektiven zu eröffnen und ihnen die Entdeckung ihrer Umgebung zu erleichtern.

Entdeckung verborgener Schätze

Über die berühmtesten Sehenswürdigkeiten hinaus, enthüllt die Anwendung eine Vielzahl weniger bekannter Denkmäler und Plätze. Dank 16.000 Filtern kann sich jeder auf die Entdeckung des lokalen Kulturerbes, der Naturstätten oder vergessener Denkmäler begeben: von Brunnen bis zu Bahnhöfen, von Museen bis zu verlassenen Geisterhäusern, von Hängebrücken bis zu außergewöhnlichen Bäumen und öffentlichen Gartenanlagen. Around.usreferenziert über 10 Millionen ausgewählte Websites, eingestuft nach ihrer Beliebtheit auf einer Skala von 1 bis 5. Dies stellt sicher, dass Besucher keine wichtigen Sehenswürdigkeiten verpassen und weckt auch das Interesse an geheimnisvolleren Orten.

Ein echter Reiseführer

Der Inhalt der App ermöglicht es Benutzern, sie als echten Reiseführer zu verwenden. Wer auf die Sprechblase oder den Rahmen der Sehenswürdigkeit klickt, findet ein detailliertes Register mit seiner Geschichte, Anekdoten, praktischen Informationen, dem genauen Standort und einem Link zur Website. Die auf einem Algorithmus aufgebauten Informationen werden täglich aktualisiert.

around.us in Zahlen:

Verfügbar in 8 Sprachen

Seit Juni bereits über 750.000 Downloads

Über 10 Millionen Denkmäler gelistet

Zwischen 10.000 und 20.000 Nutzer gleichzeitig

250.000 Anfragen pro Tag

200.000 unique visitors im September 2023

16.000 keywords

Bild:Unterwegs mit around

Quelle:KLEBER GROUP