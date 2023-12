CAEmate revolutioniert Infrastrukturmanagement und sichert sich erste Investitionsrunde von 3 Mio. Euro

CDP Venture Capital und 360 Capital investieren in Start-up mit Sitz im NOI Techpark in Bozen

CAEmate, das Südtiroler Start-up, das digitale Zwillinge für die Instandhaltung von Infrastrukturen entwickelt, gibt den Abschluss seiner ersten Investitionsrunde in Höhe von 3 Millionen Euro bekannt. Die beiden Gründer Massimo und Matteo Penasa, die seit 2020 mit ihrem Start-up im NOI Techpark, Südtirols Wissenschafts- und Technologiepark, angesiedelt sind, entwickeln eine Software, die einen digitalen Zwilling von Infrastrukturen erstellt, also eine ständig aktualisierte digitale Version von Brücken, Tunneln und anderen Bauwerken, um eine exakte Bewertung des aktuellen Zustands und Prognosen für die Zukunft zu ermöglichen. Mithilfe des Investments werden sie ihre innovative Technologie weiterentwickeln und ihr hochqualifiziertes Team von Ingenieuren, Datenwissenschaftlerinnen und IT Developern nächstes Jahr verdoppeln.

Die von CAEmate entwickelte cloudbasierte Software WeStatiX SHM liefert die Lösung für eine aktuell brennende Herausforderung, die sich nicht nur in Italien und Europa, sondern weltweit stellt. Viele zivile Bauwerke, insbesondere jene, die nach dem Krieg in den Industrieländern errichtet wurden, erreichen plötzlich das Ende ihrer Lebensdauer. Allein in Deutschland sind mehr als 13.000 Brücken sanierungsbedürftig, von denen aufgrund begrenzter Mittel derzeit nicht mehr als 100 pro Jahr instandgesetzt werden können. In den USA gibt es mehr als 45.000 Brücken mit strukturellen Mängeln und mehr als 220.000 Brücken, die einer größeren Instandsetzung bedürfen. Ein Abriss und Neubau ist nicht nur unpraktikabel, sondern würde auch ein erhebliches Maß an CO2-Emmissionen verursachen.

Nicht umsonst fördert die EU digitale Lösungen, die dabei helfen, effizienter und vor allem nachhaltiger zu bauen und Infrastrukturen länger am Leben zu erhalten. Und genau hier setzt die Technologie von CAEmate an. „Durch Simulation und künstliche Intelligenz ermittelt unser digitaler Zwilling das Sicherheitsniveau einer Infrastruktur und sagt künftige Verhaltensweisen voraus, wodurch die Wartung optimiert, die Lebensdauer verlängert und die Kosten erheblich gesenkt werden können“, erläutern die Gründer Massimo und Matteo Penasa.

Die Technologie hat die Aufmerksamkeit zweier prominenter europäischer Risikokapitalgesellschaften – CDP Venture Capital (der Venture-Capital-Arm der italienischen „Cassa Depositi e Prestiti“) über seinen Fonds Corporate Partners I und 360 Capital, eine große italienisch-französische Venture-Capital-Firma, die in innovative Deeptech- und Digitalunternehmen in ganz Europa investiert – sowie der Unternehmer Marco Carlini und Matti Kuivalainen erregt, die gemeinsam 3 Millionen Euro in das Südtiroler Start-up investiert haben.

„Ich freue mich, in dieses innovative Unternehmen zu investieren, das eine hochmoderne Software für die Überwachung und vorausschauende Wartung von Infrastrukturen entwickelt hat“, kommentiert Matteo Pozzi, Leiter des InfraTech Fund von CDP Venture Capital’s Corporate Partners I. „Die Technologie von CAEmate bietet einen fortschrittlichen Ansatz, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit verschiedener Arten von Vermögenswerten wie Brücken, Tunneln, Erdrutschschutzsystemen, Windrädern und Gebäuden zu gewährleisten. Wir sind auf der Suche nach genau solchen Lösungen“, ergänzt er.

Für Alessandro Zaccaria, Investment Director bei 360 Capital, ist die Finanzierung „ein Engagement für die Gestaltung einer Zukunft, in der Technologie zu einer Absicherung wird, die potenzielle Risiken vorhersagt und ein widerstandsfähiges, sicheres und zukunftsorientiertes Umfeld für künftige Generationen gewährleistet.“

CAEmate hat bereits das Vertrauen zahlreicher internationaler Infrastrukturbetreiber gewonnen, darunter große Autobahngesellschaften, welche die WeStatiX SHM-Technologie bei hunderten von Brückenbögen erfolgreich angewendet haben. Die eingeworbenen Mittel werden dazu beitragen, das Team von CAEmate erheblich zu erweitern und die Expansion in ganz Europa, einschließlich Schlüsselmärkten wie Italien, Österreich und Deutschland, zu erleichtern. Das schafft nicht nur hochqualifizierte Arbeitsplätze, sondern erweitert auch das Netzwerk des NOI Techpark rund um die Expertise im Bereich der Digitalisierung im Bauwesen. „Start-ups wie CAEmate sind ein Katalysator für Innovation sowie Forschung und Entwicklung in einem Feld, das wir im NOI Techpark in Bozen in den kommenden Jahren vermehrt voranbringen wollen: Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Bauwesen“, kommentiert NOI-Vizedirektor Hubert Hofer.

Bild:Die Gründer Matteo und Massimo Penasa (v.l.n.r.)

Quelle: blumvision