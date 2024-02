Eine Auszeit in den Osttiroler Bergen

Das Belmonte Tirol-Boutique Hotel in Sillian ist ein herrlicher Rückszugsort. Rausgehen, sich bewegen, die Schönheit der Berge erleben. Naturgenießer lassen sich in dem kleinen, feinen Hotel so richtig verwöhnen.

Das Belmonte liegt in den Osttiroler Bergen. Die vielen Dreitausender in der Region und die nahen Südtiroler Dolomiten locken die Bergsteiger. Die idyllischen Seitentäler sind das Lieblingsrevier der Wanderer und Biker. Am Karnischen Höhenweg von Sillian nach Kärnten tauchen Naturliebhaber ein in Flora und Fauna. Die Radfahrer sind entlang des beliebten Drauradwegs von Sillian bis an die slowenisch-kroatische Grenze unterwegs. Das E-Bike-Netz rund um das Belmonte Tirol kann sich sehen lassen. Wer zurück kommt ins Hotel, der nimmt auf der Sonnenterrasse einen Drink oder entspannt im Mountain SPA.

Neuerdings bereichern Thaimassagen, Heilmassagen und Gesichtsmassagen das umfangreiche Treatment-Angebot rund um Beauty und Wohlbefinden. In den Saunas schwitzen, in der Relaxzone in der bequemen Liege versinken, Erlebnisduschen und die neuartige Sunshower genießen, das tut gut. Den ganzen Tag werden die Hotelgäste kulinarisch bestens versorgt – vom Frühstück über die Nachmittagsjause bis zum 5-Gänge-Abendmenü. Wer noch mehr von der hervorragenden Küche des Belmonte kennenlernen möchte, der macht ein Upgrade auf ein 7- oder 9-Gänge Degustationsmenü und genießt ein besonderes Gourmet-Erlebnis. Der Küchenchef versteht es, regionale und internationale Einflüsse sowie einen Hauch von Luxus zu einzigartigen Gerichten zu vereinen.

Oder ganz anders? Zu den Basenfastenwochen widmen sich Interessierte im Belmonte eine Woche lang intensiv der Gesundheit und einer achtsamen Lebensweise. In den Zimmern setzt das Belmonte auf eine Kombination aus modernem Design und ursprünglichen Materialien. In der neuen Maisonette-Suite genießen Hotelgäste eine eigene Infrarotkabine mit Bergblick. Das Belmonte Tirol ist ein überzeugender Platz, um Entspannung zu fühlen und sportliche „Höhenflüge“ zu erleben. Fernab von Massentourismus begeistert das gemütliche Genusshotel Natur-Urlauber.

