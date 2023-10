VILA VITA Pannonia****SUPERIOR: Eine genussvolle Auszeit im Pannonischen Herbst

Bis spät in den Herbst genießen Gäste des VILA VITA Pannonia****s entspannte Auszeiten im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel. Die Natur ist zu dieser Jahreszeit besonders beeindruckend. So spielt sich im November am Himmel über der „Langen Lacke“ ein unvergleichliches Naturschauspiel ab, wenn sich tausende Gänse zum „Gänsestrich“ formieren, ehe sie nach Südeuropa weiterfliegen. Bei ausgedehnten Spaziergängen Energie und frische Luft tanken, dazu ist der Pannonische Herbst eine gute Zeit. Die Weinliebhaber kommen zum Jahrestag des Landespatron am 11. November, um beim traditionellen „Martiniloben“ den neuen Wein zu verkosten. Das VILA VITA Pannonia versüßt diese ganz besonderen Wochen, in denen Ruhe und Gelassenheit einkehren, mit exklusiver Wellness und kulinarischen Erlebnissen. In dem 200 Hektar großen Naturareal erleben Urlauber ein unglaubliches Potpourri an exklusiver Erholung.

Der Wellnessbereich im VILA VITA ist neu

Wann ist Wellness schöner als im Herbst, wenn es draußen kühler wird? Der Indoorpool ist nach einem großen Update noch größer, die Wasserfläche des Outdoorpools wurde sogar verdoppelt. Der bestehende Saunabereich mit dem idyllischen Naturbadeteich war schon immer ein Schmuckstück. Nun erfolgte eine weitere Optimierung, welche den Saunabereich zum „Saunadorf“ erweitert hat. Die beliebte Schilfhüttensauna wurde saniert und eine neue Panorama-Selbstaufguss-Sauna errichtet. Nach dem Saunagang bietet der wohltuende Ruheraum mit Lehmwänden eine besondere Atmosphäre, um die Seele baumeln zu lassen. Highlight on Top: Der entspannende Relax-Pool. Ein außergewöhnliches Massageangebot verwöhnt die Wellnessgäste. In der Beautyfarm steht die gesunde Schönheit im Mittelpunkt. Ein breitgefächertes Angebot an professionellen Kosmetikanwendungen, Beautytreatments und revitalisierenden Körperanwendungen pflegt von Kopf bis Fuß.

Neue Residenzen für gemütliche Stunden

Das VILA VITA Pannonia bietet mit exklusiven Residenzen einen Wohnluxus, der die freie Zeit zum genussvollen Privatissimum werden lässt. Bereits 2020 wurden die ersten Residenzen am See-lakeside eröffnet, die sich seither größter Beliebtheit erfreuen. Nun sind neuen Residenzen-parkside fertig – weitere traumhafte Ferienhäuser in ökologischer Bauweise. Mit einem beeindruckenden Blick auf den Badesee des Resorts bzw. den Ökopark „Pannonia Hills“ genießen Gäste Ruhe und Privatsphäre. Die schönen Chalets verfügen über zwei getrennte Schlafzimmer mit je einem eigenen Badezimmer, über eine vollausgestattete Küche, eine großzügige Terrasse mit einzigartigem Blick in die pannonische Naturidylle sowie einen überdachten Privatparkplatz direkt vor dem Hauseingang.

Herbstliche Köstlichkeiten

Nach dem Sommer freuen sich Feinschmecker auf die Köstlichkeiten des Herbstes. Das VILA VITA bietet eine vielfältige kulinarische Welt mit regionalen Schmankerln, internationalen Buffets und gehobener Gourmetküche. Verschiedene Restaurants stehen zur Wahl, ganz nach dem Geschmack der Gäste. „Die Möwe“ ist das trendige Lifestyle-Restaurant im Resort. Es gilt als Hotspot im Burgenland für Genießer und Freunde innovativer Esskultur. Ins Vitavesta kommen besonders gerne die Familien, denn an den Buffets finden Groß und Klein nach Herzenslust ihre Lieblingsgerichte. In der Csarda werden im ländlich-charmanten Ambiente bodenständige Pfandlgerichte aus der österreichischen Wirtshausküche serviert. Im originellen unterirdischen Weinkeller laden die Winzer der Region zu stimmungsvollen Wein-Degustationen. Für ein besonderes Natur- und Gaumenerlebnis sorgt das Brennstüberl. In rustikaler und freundlicher Atmosphäre lassen sich die Gäste Spezialitäten vom Holzkohlegrill, Kesselgulasch und selbstgebackenes Brot schmecken. Unter fachkundiger Anleitung können sie die Geheimnisse der Schnapsbrennerei erkunden.

Bild VILA VITA Pannonia**** SUPERIOR

Quelle © mk Salzburg.