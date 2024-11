Eine Nacht geschenkt

Der Advent ist die Zeit des Innehaltens und der Entspannung. Deshalb lädt das Hotel Quelle Nature SPA Resort***** im Gsieser Tal seine Gäste vom 12. bis 23. Dezember 2024 zu einem Gratis-Wintertag in den Bergen ein (4 Nächte genießen, 3 Nächte bezahlen). Genießer dürfen sich auf Wellness vom Allerfeinsten freuen. Der Quelle Luxury SPA gilt als einer der vielfältigsten Wellnessbereiche im Alpenraum. Im Timeless Sky SPA erleben „adults only“ einzigartige Wohlfühlmomente auf dem Rooftop.

Dank hervorragender Gästebewertungen und mehrerer Auszeichnungen in Folge hat das Hotel Quelle den Holidaycheck Gold Award 2024 erhalten. Der Quelle Luxury SPA gilt als einer der vielfältigsten Wellnessbereiche im Alpenraum. Im Timeless Sky SPA erleben „adults only“ im Rooftop einmalige Wohlfühlmomente. Vom Rooftop Infinity Pool ist der uneingeschränkte Dolomitenblick einfach nur traumhaft. Die Mountain Fire Hot Sauna, eine finnische Sauna mit Blick auf die Gsieser Almen und die Dolomites Bio Sauna erfüllen höchste Ansprüche von Saunabegeisterten.

Dazu kommt die neue Infrarot-Relaxsauna – wohltuende Wärme mit beeindruckenden Ausblicken auf die Bergwelt.

Stille, die Körper und Geist zur Ruhe kommen lässt, bieten im Timeless Sky SPA insgesamt 80 Liegemöglichkeiten in- und outdoor mit zwei Silence Rooms, davon einer mit offenem Kamin und einer großen Outdoor-Terrasse. Im Nature SPA genießen Gäste einen weiteren Infinity-Outdoor-Sportpool, schweben schwerelos in der Sole-Salzwassergrotte und relaxen in einem der traumhaften Outdoor-Whirlpools. Sie spüren die wohltuende Wärme der verschiedenen Themensaunen mit getrennten Nackt- und Dress-on-Familien-Saunen, Infinity Aufguss-Sauna, einzigartiger Schneesauna, alpine outdoor Saunaberghütte und kuscheligen Relax- und Ruhezonen. In der Beauty- und Vitallounge mit Medical Spa und Physiotherapie werden Körper und Seele mit hochwertigen Behandlungen, Kosmetiktreatments und Massagen verwöhnt.

In der Ruhe liegt die Kraft

Vorweihnachtliche Hektik hat im Hotel Quelle keinen Platz. Vielmehr tauchen Hotelgäste in die sagenhafte Ruhe der Natur ein. In dem spektakulären Bergpanorama und an der frischen Winterluft tanken sie Kraft. Direkt ab dem Hotel starten 42 bestens präparierte Loipenkilometer. Das Langlaufparadies Gsieser Tal ist Teil von Europas größtem Langlaufkarussell Dolomiti Nordic Ski mit mehr als 1.300 Loipenkilometern und herrlichen Touren inmitten der Dolomiten. Wer sein Können verbessern möchte, profitiert von der hoteleigenen Langlaufschule. Mehrmals wöchentlich werden Langlaufkurse für Anfänger und Fortgeschrittene in klassischer und Skating-Technik angeboten. Die Kurse sind im Zimmerpreis inbegriffen.

Lediglich die Skiausrüstung und Loipenmaut sind extra zu bezahlen. Für Skifahrer: Der Shuttle bringt sie bequem zum kleinen Dorflift, wo sich Familien besonders wohlfühlen, oder zu Südtirols Skigebiet Nummer Eins, dem Kronplatz. Für stille Natureroberer stehen Schneeschuhe bereit, und Skitourengeher finden sich an einem zentralen Ausgangspunkt in die Berge. Eine eindrucksvolle Winterlandschaft rund um das Wohlfühlresort lädt zur Bewegung ein mit täglich geführten Naturerlebnissen bringen die Hotelguides viel Abwechslung in den Urlaub.

Kuschelzeit

Vielfältig, einzigartig und behaglich präsentieren sich die Zimmer und Suiten im Quelle Nature SPA Resort – Wohnträume zum Wohlfühlen. Die Sky Loft & SPA Suites verfügen über eine völlig private Wellness-Oase mit Whirlpool im Zimmer und einem Outdoor-Whirlpool auf der privaten Dachterrasse unter dem Sternenhimmel. Alle Wohnträume überzeugen mit ihrer Lage, dem Panoramablick und der komfortablen Ausstattung im schönen Design.

Das Wohlfühlresort Hotel Quelle Nature SPA Resort***** ist ein unvergleichlicher Kraftort, der alles Schöne in sich vereint. Feinschmecker lassen sich von hervorragenden kulinarischen Köstlichkeiten durch den Advent begleiten. Von morgens bis abends gehen mediterrane Genüsse mit Südtiroler Schmankerl Hand in Hand. Die besten Weine lagern im „Millenium Weinquell“ im Haus. Abends, wenn vielleicht die ersten Schneeflocken fallen, schmeckt ein Drink an der Bar. Der Barmeister hält eine erlesene Getränkeauswahl bereit. Den perfekten Rahmen für den Zigarrengenuss schafft die Cigar Lounge. Herrlich gemütlich: Ein Adventabend in der neu gestalteten Hotelbar mit Rum-Lounge.

Advent-Special – 1 Gratis-Urlaubstag (12.– 23.12.24)

Leistungen: 1 Gratis-Urlaubstag ab 4 Nächten, Quelle ¾-Verwöhnpension, Luxury Wellness & SPA, Aktivprogramm mit geführten Winterwanderungen, Langlaufkursen u. v. m., betreutes Fitness- & Relaxprogramm, erlebnisreiches Sauna-Aufgussprogramm – Preis p. P.: 4 Nächte ab 744 Euro

SkyAlps bietet Flugverbindungen von Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Kassel, Antwerpen, Rotterdam, London, Billund und Kopenhagen nach Bozen an

