Genuss-Ensemble am Seeufer

Das Alpenhotel Kitzbühel liegt direkt am Ufer des idyllischen Schwarzsees

Der Ausblick auf die Winterszenerie ist magisch und strahlt große Ruhe aus. Viele romantische Winterspaziergänge führen durch die Landschaft. Tief durchatmen und bei sich selbst ankommen, das ist hier ein Leichtes. Das Kitzbüheler Skigebiet ist nur einen Katzensprung entfernt. Die Langlaufloipe und der einzigartige Seerundwanderweg beginnen direkt vor der Haustür. Die Naturkulisse ist zauberhaft. Das Alpenhotel Kitzbühel perfektioniert das Wintererlebnis am See mit charmanter Eleganz.

In edlen, heimeligen Zimmern und Suiten entspannen Gäste, die das Besondere suchen – direkt im Alpenhotel, im Das Steghaus oder in der Lakeside Lodge. Hier kann man sich wunderbar zurückziehen, die winterweiße Kulisse beobachten und seine ganz persönliche Me-Time auskosten. In einem stylischen Ambiente verwöhnen lassen, dafür ist das Alpenhotel Kitzbühel gemacht. Wellness spielt sich hier auf höchstem Niveau ab. Im ganzjährig wohltemperierten Infinity Pool scheint man direkt in den tiefergelegenen See zu schweben. Der weite Blick auf den Schwarzsee und auf die umliegende Bergwelt gibt dem Pool ein unvergleichliches Flair. Direkt am Ufer ist die See-Sauna ein Ort puren Wohlgefühls. Durch die Panorama-Fensterfront erleben Genießer einen völlig neuen Blickwinkel auf den Schwarzsee, während man die wohltuende Wärme der Sauna genießt.

In der großen Wellness-Oase mit Saunalandschaft, Dampfbad, Infrarotkabine, Fitnessraum, Sonnendeck und erfrischendem Seebrise-Frischluftraum schweift der Blick immer wieder über das Naturjuwel Schwarzsee. Für die Pause zwischen Saunieren und Dampfen sind die unterschiedlichen Ruhezonen perfekte Rückzugsorte. Das Urlaubs-Feeling ist grandios. Wer nicht gerade sauniert, sich im Dampfbad wärmt, Massagen und Treatments auf sich wirken lässt, der träumt im „Traumraum“ auf einem herrlich kuscheligen Daybed oder genießt in der „Cozy Corner“ Silence vom Feinsten.

Sich kulinarisch verwöhnen lassen:

Feinste Spezialitäten der österreichischen Küche und neue Genusskreationen serviert die Küche im Hotel. Feinschmecker speisen auch im a la carte Restaurant „Das Steghaus“ in einmaliger Panoramalage am Steg. Mediterranes Soulfood begeistert ebenso wie die Sonnenterrasse und der Loungebereich. Nach einem Spaziergang an der Wintersonne, eingekuschelt in eine Decke, ein gutes Getränk und eine kulinarische Stärkung, das ist Erholung. An der Hotelbar schmecken raffinierte Cocktails, edle Schnäpse und frisch gezapftes Bier. Im Weinkeller lagern kostbare Tropfen.

Winterurlaub am See, das Alpenhotel Kitzbühel macht es möglich. Die Fleckalmbahn, Hahnenkammbahn und Hornbahnen des Kitzbüheler Skigebiets erreichen Skifahrer in wenigen Minuten. Skifahrern liegt laut Skiresort.de, dem weltweit größten Testportal von Skigebieten, das „Weltbeste Skigebiet“ zu Füßen. Der kostenlose Shuttleservice bringt Gäste des Alpenhotel Kitzbühel bequem zur Fleckalmbahn und wieder zurück. Die Skipässe erwerben Skifahrer bequem an der Hotelrezeption. Der persönliche Skiguide kann ebenfalls im Hotel gebucht werden. Mit ihm erkunden Wintersportbegeisterte die umliegenden Skigebiete.

Und wie wäre Eisstockschießen auf den hauseigenen Eisstockbahnen? Das vielfältige und kostenlose Aktivprogramm des Alpenhotel Kitzbühel begleitet die Gäste durch abwechslungsreiche Tage. Außerdem haben Hotelgäste die Möglichkeit, eine Pferdekutschenfahrt durch die verschneite Landschaft zu unternehmen. Oder sie besuchen das nur 20 Gehminuten entfernte Kitzbühel zum Stadtbummel. Nach einem aktiven Tag mit unvergesslichen Erlebnissen laden geführte Yoga- und Pilateseinheiten zum Calm Down ein. Am 06. Dezember 2024 läutet das Alpenhotel Kitzbühel die gemütliche Adventszeit ein.

Adventsauszeit am Schwarzsee (06.–20.12.24)

Leistungen: 3 Übernachtungen inkl. Gourmet-Verwöhnpension, 1 x Flasche Prosecco am Zimmer bei Anreise, 1 x Wellness-Gutschein für Massage oder Spa Behandlungen im Wert von 100 Euro p. P., 1 x Hydrojet pro Person, Besuch des Christkindlmarkts in Kitzbühel, Benützung des SPA-Bereichs am Abreisetag bis 17 Uhr (ohne Zimmer), Nachmittagsjause am Abreisetag inklusive, „Mehr ist Mehr“ Inklusivleistungen – Preis p. P.: ab 655 Euro

Smart Wellness im Winter (06.–20.12.24)

Leistungen: 4 Übernachtungen inkl. Gourmet-Verwöhnpension, Wellnesspackage für Sie oder Ihn, 1 Flasche Prosecco bei Anreise im Zimmer, Benützung der Wellness-Oase am Abreisetag bis 17 Uhr (ohne Zimmer), Nachmittagsjause am Abreisetag inklusive, „Mehr ist Mehr“ Inklusivleistungen – Preis p. P.: ab 960 Euro

Schnee(s)pass (06.12.–20.12.24 | 06.01.–21.01.25 | 26.01.–08.03.25 | 08.03.–15.03.25 | 16.03.–06.04.25 | 07.04.– 21.04.25)

Leistungen: 3, 5 oder 7 Übernachtungen, Skipass für das gesamte geöffnete Skigebiet der Bergbahnen Kitzbühel (3 Nächte, 2 Tage Skipass, 5 Nächte 4 Tage Skipass, 7 Nächte 6 Tage Skipass), bei 5 oder 7 Nächten 2 Hydrojet Behandlungen und 1 Rückenmassage, bei 3 Nächten 1 Hydrojet Behandlung, Shuttleservice zur Fleckalmbahn, „Mehr ist Mehr“ Inklusivleistungen – Preis p. P.: ab 681 Euro

Genuss-Ensemble am Seeufer: Das Alpenhotel Kitzbühel vereint die schönsten Seiten des Winters

