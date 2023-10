Eine natürliche Partnerschaft

ESENSA MEDITERANA und JOILS Duftmanufaktur kooperieren ab sofort

Die kroatische Kosmetiklinie ESENSA MEDITERANA und das Stuttgarter Familienunternehmen JOILS gehen eine strategische Partnerschaft ein, um neue Zielgruppen anzusprechen und sich gegenseitig zu stärken. Es ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.

Natürlichkeit als oberstes Gebot: So könnte man die Gemeinsamkeit zwischen der feinen Naturkosmetikmarke ESENSA MEDITERANA und der Duftmanufaktur JOILS titulieren. Die beiden Unternehmen tun sich in einer strategischen Partnerschaft zusammen und eröffnen sich so neue operative Felder. Ziel ist es, sich gegenseitig zu stärken und so ganz generell inhabergeführten Beauty- und Wellbeing-Brands eine Bühne zu geben; als Gegenangebot zu den großen Kosmetikkonzernen.

Ab sofort bietet JOILS die Naturkosmetik-Produkte von ESENSA MEDITERANA auf dem eigenen Webshop an. Umgekehrt aktiviert die kroatische Kosmetiklinie ihr umfangreiches B2B-Netzwerk aus Kosmetikinstituten, Wellnesshotels und Day-Spas, um die Öle, Raumsprays und Duftlampen/Diffuser, von JOILS einer noch größeren Kundschaft bekannt zu machen.

Über ESENSA MEDITERANA:

Im Jahr 2004 gründete Ivana Legovic ihre Natur-Kosmetiklinie ESENSA MEDITERANA. Die kroatische Marke steht für die einzigartige Synergie aus Phyto-, Aroma- und Thalassotherapie. Phytotherapie ist die medizinische Pflanzenheilkunde und das älteste Therapieverfahren in der Medizin. Die Aromatherapie arbeitet mit ätherischen Ölen, die aus Pflanzen gewonnen werden. Die Thalassotherapie oder „Heilbehandlung durch das Meer“ basiert wiederum auf der therapeutischen Nutzung der besten Wirkstoffe aus dem Meer. Darunter Meerwasser, Algen und Meerschlamm. 2018 holten Sanja Brkovic und Didier Waechter ESENSA MEDITERANA nach Deutschland. Seitdem sind die exklusiven Behandlungen und Naturkosmetikprodukte in vielen ausgesuchten Kosmetikinstituten, feinen Wellnesshotels und Day-Spas erhältlich.

Über JOILS:

JOILS ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Stuttgart, das sich der Herstellung und dem Vertrieb von naturreinen Ölen, Saunaprodukten, Raumsprays, Aromarollern, Diffusern usw. verschrieben hat. Die Marke bezieht Rohstoffe von regionalen Herstellern und setzt dabei auf höchste Nachhaltigkeitsstandards. Abgefüllt werden die Produkte im nahen Schwarzwald. In allen Produkten vermeiden sie künstliche oder synthetische Zusatzstoffe und garantieren, dass keine tierischen Inhaltsstoffe verwendet werden. Alle JOILS-Produkte sind zudem tierversuchsfrei. Die ätherischen Öle des Unternehmens basieren zu 100% auf naturreinen Pflanzenstoffen, die sorgfältig aus der ganzen Welt ausgewählt und bezogen werden.

Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft?

„Ich glaube fest daran, dass unsere Partnerschaft mit Joils nicht nur eine geschäftliche Allianz ist, sondern auch eine Verbindung von Herz und Seele. Zusammen werden wir die Welt mit natürlicher Schönheit und Wohlbefinden bereichern, und ich freue mich auf diese aufregende Reise.“ – Sanja Brkovic, ESENSA MEDITERANA DACH.

