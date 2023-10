Glamour Gold und Silber für benachteiligte Kinder

Micaela Schäfer, Leonard Freier und Yvonne Woelke kellnern bei der PSD-Gala der Kinderschutzengel

10 Jahre Engagement, Leidenschaft und Mitgefühl wurden heute Abend beim Jubiläum der PSD-Gala des Kinderschutzengel e.V. gefeiert. Die deutschlandweit einzigartige Gala zelebrierte unter dem schimmernden Motto „Glamour Gold und Silber“ mit prominentem Service-Personal die Stars des Abends: schwer kranke und benachteiligte Kinder und Jugendliche.

Bei der Veranstaltung im Metropol Theater bekamen nicht die Prominenten die Aufmerksamkeit und das Blitzlichtgewitter, sondern die Kinder und Jugendlichen. Zahlreiche prominente Botschafter*innen, darunter Persönlichkeiten wie Santiago Ziesmer, Kayla Shyx, Lars Pape, Nadine Menz, Simone Hanselmann und Chris Krömer begleiteten den Abend in der Rolle des Servicepersonals und trugen somit dazu bei, ein einzigartiges Erlebnis für die Kinder zu schaffen.

Für Vera Int-Veen ist das Jubiläum der Gala ganz besonders, denn sie hat bereits mehrmals als Kinderschutzengel-Botschafterin den Kinderschutzengel e.V. unterstützt. „Die ganzen Außeneinflüsse der letzten Jahre sind immer mehr geworden, deswegen ist es wichtig für die Kinder da zu sein und einen Abend unbeschwert zu sein. Auch das ist ein Zeichen“, findet die Moderatorin. Auch Micaela Schäfer unterstützt die Gala gerne und unterstreicht: „Kinder sind unsere Zukunft, deswegen ist es sehr wichtig, dass es solche Veranstaltungen gibt.” Yvonne Woelke ergänzt: „Es ist ganz toll, dass man das hier macht.”

Mit einem abwechslungsreichen Programm aus Musik, Drag Queens und Kings mit Auftritten von Naomi Jon, Anastassia Bodnar und Morgan St. Jean wurde das zehnjährige Bestehen des Vereins und seine Arbeit gebührend gefeiert. Neben der eindrucksvollen Show der Künstler*innen und Sänger*innen gab es für die Kinder und Jugendlichen mit Fotoboxen, Makeup-Styling und Catering viel zu erleben und genießen. Der Abend bot somit eine schöne Abwechslung, die die Kinder und Jugendlichen so schnell nicht vergessen werden.

Seit 2005 unterstützt der Berliner Wohltätigkeitsverein erkrankte und benachteiligte Kinder und Jugendliche, sowie ihre Familien bundesweit. Die Gala zählt neben Kinderschutzengel auf vier Pfoten und saisonalen Festen zu den drei ständigen Projekten des Vereins. Seit letztem Jahr bieten Sie auch ein Hilfsprogramm für Kinder und Tiere aus der Ukraine an sowie die Regenbogen-Kinderschutzengel für trans, inter und nicht-binäre Kinder und Jugendliche. Jacqueline Boy, die Gründerin der Kinderschutzengel e.V., und ihre zahlreichen Helfer*innen sind mit vollem Herzen dabei. Zum zehnjährigen Jubiläum sagt sie: „Es ist etwas sehr Magisches, weil ich weiß, was es für die Kinder bedeutet. Die Freude der Kinder ist jedes Jahr das Highlight dieser Gala. In jedem Lächeln, das wir schenken können, liegt das Herz unserer Mission. Das wäre ohne die Unterstützung unserer Helfer*innen und unseren prominenten Gästen nicht möglich. Wir freuen uns auf die nächsten zehn Jahre.”

Bild Yvonne Woelke, Leonard Freier und Micaela Schäfer (v.l.n.r.) bedienten als Service-Personal bei der PSD-Gala der Kinderschutzengel (Foto: Markus Nass, Kinderschutzengel e.V.).

Quelle Kruger Media GmbH – Public Relations & Brand Communications