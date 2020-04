Tonies: Statt im April schon ab morgen verfügbar

Elsa und Co: Die neuen Tonies ab morgen verfügbar

Keine Freunde treffen, Oma und Opa nur am Telefon und das Eis von der Eisdiele ist auch gestrichen: Derzeit müssen Kinder auf viele kleine Alltagsfreuden verzichten und oft viel Geduld beweisen.

Deshalb haben sich die Tonies entschlossen, die April-Neuheiten statt wie geplant am 1. April bereits morgen heraus zu bringen. So müssen kleine Fans nicht mehr so lange warten und schon bald den neuen Geschichten oder Liedern lauschen.

Highlight der Neuheiten ist sicher die lang ersehnten Eiskönigin Elsa! Die Prinzessin kann Eis und Schnee entstehen lassen und verzaubert damit nicht nur Schloss und Königreich, sondern auch Kinder auf der ganzen Welt.

Einer der beliebtesten Tonies kommt nun mit einem zweiten Teil heraus: Mit Liedern wie „Hänsel und Gretel“ oder „Taler, Taler, du musst wandern“ setzt sich nun der Bestseller der Lieblings-Kinderlieder-Reihe „Spiel- & Bewegungslieder“ fort. „Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?“ erzählt die Geschichte von den zwei Hasen, die sich bis zum Mond und wieder zurück lieben.

Neu auf die Toniebox kommen außerdem die Abenteuer des glücklichen Löwen in der Interpretation von Mario Adorf. Mit seiner großartigen Stimme holt er den glücklichen Löwen, die schöne Löwin und auch Fränzchen ins Kinderzimmer und lässt sie ihre Geschichten erzählen. Die etwas älteren Kids freuen sich auf zwei neue Abenteuer mit den fünf Freunden: „Auf der Suche nach Timmy“ sowie „Und das versunkene Schiff“. Zudem erscheint ein neues Abenteuer der drei !!! – „Die drei !!! – Mission Pferdeshow“.

Quelle Boxine GmbH