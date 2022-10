Innovative Bad Hindelanger Mobilitätslösung wird bei Regierungschefkonferenz der ARGE ALP ausgezeichnet

Die umweltfreundliche Bad Hindelanger Mobilitätslösung „EMMI-MOBIL“ sorgt national und international weiter für Furore. Im Rahmen einer Regierungschefkonferenz der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer, kurz ARGE ALP, ist der beliebte Allgäuer Ferienort mit dem „ARGE ALP-Preis für innovative Klimaschutzprojekte“ ausgezeichnet worden. Das Bad Hindelanger On-Demand-System siegte in der Kategorie „Großprojekte“ gemeinsam mit dem Projekt „myclimate“ aus Graubünden (Schweiz). Die Gewinner teilen sich das Preisgeld von 5.000 Euro. Insgesamt wurden Preise in Höhe von 34.000 Euro vergeben. ARGE ALP traf sich in der Hofburg in Innsbruck, um das 50-jährige Bestehen des Verbunds zu feiern und die Preisverleihung vorzunehmen.

„Dass die Marktgemeinde Bad Hindelang von einem so renommierten internationalen Verbund einen Preis erhält, ist eine große Ehre für uns. Wir hoffen sehr, dass EMMI-MOBIL weitere Gemeinden im Alpenraum motiviert und animiert, ähnliche Projekte zur Steigerung der Lebens- und Urlaubsqualität sowie zum Schutz von Klima, Luft und Natur auf den Weg zu bringen. Wir sehen es für nachfolgende Generationen als Lebensaufgabe, den natur- und sozialverträglichen Tourismus im Naturschutzgebiet der Allgäuer Hochalpen und dem Heilklimatischen Kurort Bad Hindelang auch in Zukunft weiter auszubauen – EMMI unterstützt uns sehr dabei“, sagt die 1. Bürgermeisterin von Bad Hindelang, Dr. Sabine Rödel.

Für Bad Hindelang ist es bereits der zweite Preis für EMMI-MOBIL in diesem Jahr.

Im Mai gewann die Marktgemeinde den „Vitalpin KlimaInvestment Förderpreis“ und ließ dabei 39 Bewerber aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol hinter sich. Zudem ist EMMI-MOBIL mit vier weiteren Bewerbern für den Deutschen Tourismuspreis 2022 nominiert. Die Sieger werden am 16. November in Mainz gekürt.

Bild: Die umweltfreundliche Bad Hindelanger Mobilitätslösung „EMMI-MOBIL“ ist im Rahmen einer Regierungschefkonferenz der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer mit dem „ARGE ALP-Preis für innovative Klimaschutzprojekte“ ausgezeichnet worden. Unser Bild entstand beim Fototermin in der Hofburg in Innsbruck und zeigt (von links): Günther Platter (ARGE ALP-Mitglied Tirol/Landeshauptmann von Tirol), Matthias Wendorf (Geschäftsführer beim EMMI-MOBIL-Ideengeber und -Berater WIIF GmbH), Melanie Huml (ARGE ALP-Mitglied Bayern/Staatsministerin für Europaangelegenheiten und Internationales), Dr. Sabine Rödel (1. Bürgermeisterin von Bad Hindelang) und Maximilian Hillmeier (Tourismusdirektor von Bad Hindelang).

Foto: Land Tirol/Die Fotografen

Quelle: Denkinger Kommunikation