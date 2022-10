Schweiz: air up® wird zum Coop-Kind

Diese Nachricht dürfte den Schweizer air up®-Fans schmecken: Nach dem erfolgreichen Markteintritt in der Schweiz im März 2021 sind ausgewählte Produkte aus dem air up® Portfolio nun auch im Offline-Handel erhältlich. Dazu hat sich air up®, das Unternehmen hinter dem weltweit ersten wiederbefüllbaren Trinksystem, das Wasser nur durch Duft aromatisiert, mit Coop zusammengetan: Ab sofort finden air up®-Kund:innen einige ihrer Lieblingspods in zahlreichen Filialen der Schweizer Supermarkt-Grösse.

Mit der Kooperation zwischen der beliebten Supermarktkette Coop und dem Erfolgs-Scale-up reagieren beide Unternehmen prompt auf die Wünsche der Schweizer air up®-Fans: So sprach sich die air up® Community im Rahmen einer Kund:innenbefragung vorrangig für Coop als potentiellen Offline-Partner aus. Damit stellen die Münchner einmal mehr unter Beweis, dass Kund:innenwünsche gehört und auch in die Tat umgesetzt werden. Dass Coop auch unabhängig von der Befragung einen absoluten Wunschpartner für air up® darstellt, zeigt ein Blick auf das Werteverständnis beider Unternehmen: Innovation, Nähe zu Kund:innen, und der Wunsch, Nachhaltigkeit zu fördern, besitzen bei beiden Partnern einen hohen Stellenwert.

Coop: Ein Partner nach air up®‘s Geschmack

Zum Kooperationsstart mit Coop äussert sich auch Chief Evangelist und Co-Gründerin Lena Jüngst: „Wir freuen uns, ab sofort ausgewählte Produkte in der Schweiz auch offline anbieten zu können. Mit Coop haben wir dafür einen absoluten Wunschpartner gefunden. Wir teilen nicht nur ein gemeinsames Werteverständnis, sondern auch den Kund:innenstamm. Zukünftig können unsere Schweizer air up®-Fans nun auch ganz einfach beim Wocheneinkauf ausgewählte Produkte nachkaufen. Aber auch für alle air up®-Neulinge ist das Angebot natürlich eine schöne Möglichkeit, erstmalig auf den Geschmack eines duftbasierten Trinkerlebnisses zu kommen!”

„Die air up®️-Produkte sind ab sofort in den Coop-City-Warenhäuser und in grösseren Coop-Supermärkten erhältlich. Wir freuen uns, als eine der ersten Schweizer Detailhändlerinnen den Kundinnen und Kunden diese Produkte im stationären Handel anbieten zu können. Damit leisten wir einen weiteren Beitrag zu unserem Engagement für ein aktuelles und innovatives Sortiment”, ergänzt Ante Kovacevic, Purchasing Manager Coop.

Quelle PIABO PR GmbH