Die neue Partnerschaft mit Sixth Street Growth, zusammen mit Audax Private Equity und anderen bestehenden Investoren, wird die Entwicklung einer End-to-End Customer Experience-Plattform der ersten Wahl beschleunigen.

Emplifi, die führende Plattform für integrierte Customer Experience, gab heute eine neue Wachstumsinvestition unter der Leitung von Sixth Street Growth und mit Beteiligung der LionTree Merchant Bank mit einer Bewertung von mehr als 1 Milliarde US-Dollar bekannt.

Das von Audax Private Equity unterstützte Unternehmen Emplifi, führend im Bereich Customer Experience, bietet Marken eine End-to-End-Plattform für Social Marketing, Social Commerce und Social Care. Emplifi verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung, ist weltweit tätig und hat einen Kundenstamm von 7.000 globalen Top-Marken, darunter Delta Air Lines, Ford Motor Company und McDonald‘s. Emplifi gibt Unternehmen die Werkzeuge an die Hand, die sie benötigen, um Social Media Marketing, Customer Care und Social Commerce miteinander zu verbinden und so kritische Lücken in der Customer Eperience zu schließen, die in den letzten zwei Jahren immer größer geworden sind.

Mark Zablan, CEO von Emplifi, ist überzeugt, dass die Investition von Sixth Street dem Unternehmen helfen wird, die Produktinnovation und das Wachstum in bestehenden und neuen Märkten zu beschleunigen. „Mit Sixth Street haben wir einen geduldigen, langfristig orientierten Investor gefunden, der sich im Bereich der Customer Experience bestens auskennt. Ihre partnerschaftliche Denkweise wird Emplifi einen großen strategischen Mehrwert bringen“, so Zablan.

„Emplifi nimmt eine Chance in der Branche wahr, die durch große Veränderungen im Verbraucherverhalten ausgelöst wird. Kunden wenden sich mehr sozialen und digitalen Mitteln zu, um sich zu verbinden, zu kommunizieren und Transaktionen durchzuführen“, sagte Iveshu Bhatia, Managing Director bei Audax.

„Gemeinsam mit Sixth Street freuen wir uns darauf, unsere Partnerschaft mit Emplifi fortzusetzen, während das Unternehmen in diese aufregende nächste Wachstumsphase eintritt“, sagte Tripp Ateyeh, Vice President bei Audax.

Bo Stanley, Partner und Co-Leiter bei Sixth Street Growth, betonte das Vertrauen in das Managementteam von Emplifi und dessen Fähigkeit, das Wachstum im Bereich der Kundenerfahrung zu beschleunigen. „Die Führung von Emplifi versteht die gesamte Bandbreite der Customer Eperience, einschließlich der Entdeckung neuer Produkte, der Recherche beim Kauf, des Austauschs von Erfahrungen und der Inanspruchnahme von Service und Support“, so Stanley. „Die umfassende CX-Plattform von Emplifi hilft Marken, die Verbraucher an jedem Touchpoint entlang dieser Customer Journey zufriedenzustellen.“

Audax bleibt der Mehrheitsinvestor des Unternehmens. Bo Stanley und Ben Johnston, Managing Director bei Sixth Street Growth, werden im Rahmen der Investition von Sixth Street dem Vorstand von Emplifi beitreten.

LionTree Advisors fungierte als exklusiver Finanzberater und Ropes & Gray als Rechtsberater von Emplifi. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton fungierte als Rechtsberater von Sixth Street.

Quelle LEWIS Communications Gmb