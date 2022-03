Vom 8. bis 10. Juli werden auf dem Messegelände in Hannover rund 100.000 automobil-begeisterte Besucher bei den PS Days 2022 erwartet

Die Vorbereitungen für die Performance & Style Days im Sommer auf dem Messegelände in Hannover laufen auf Hochtouren. Seit kurzem ist der Online-Ticketshop geöffnet und jeden Tag werden Karten für das Tuning Highlight im Sommer verkauft. Außerdem ist die Bewerbungsphase für die Private Car Area der PS Days gestartet.

Zweimal wurden die PS Days wegen Corona verschoben – jetzt freuen sich das Team und die Community auf das zweite Juli-Wochenende 2022. Vom 8. bis 10. Juli werden auf dem Messegelände in Hannover rund 100.000 automobil-begeisterte Besucher erwartet. Sie können sich auf einen einzigartigen Mix aus Ausstellung, Private Car Area und actionreichen Inhalten freuen – von morgens bis tief in die Nacht. Gemeinsam mit der legendären XS Carnight stehen die schönsten und seltensten Tuning Fahrzeuge im Fokus. Dafür wird die Fläche, mit über 16.000 m² unter dem großen Expo-Holzdach, am Samstagabend zum Anlaufpunkt der Community.

Performance and Style Days Hannover – Der neue Individualisierungs-, Tuning- und Motorsport-Hotspot Europas. Abendveranstaltung 26. Juli 2019; BK Performance

Schon jetzt zeichnet sich ein riesiges Interesse an der Private Car Area ab. Bis zu 600 Fahrzeugbesitzer haben die Chance, sich und ihre Projekte in Halle 26 der PS Days für drei Tage zu präsentieren. Schon bei der, für ursprünglich August 2020 geplanten, Premiere hatten sich viele Tuningfans beworben – und für dieses Jahr zeichnet sich Ähnliches ab. Die Jury um den renommierten Tuning Experten Sven Schulz freut sich über viele aussagekräftige Bewerbungen. Nähere Informationen zur Bewerbung und zum Ablauf finden sich auf der Webseite www.psdays.com/Besucher. Dort lassen sich auch die Tickets für die Veranstaltung bestellen.

Zudem melden sich immer mehr Unternehmen an, die auf den PS Days in den Messehallen auf die Community treffen und ihre Produkte präsentieren wollen. Ganz vorne dabei sind etwa die Fahrwerkspezialisten von H&R: „Wir freuen uns sehr, dass die Premiere der Messe endlich stattfinden kann und sind gespannt auf das neue Format in Hannover“, sagt Hartwig von der Brake von H&R.

In den Messehallen wird es natürlich alles geben, was man für das Veredeln von Fahrzeugen – ob Fahrwerk, Felgen oder Folien – benötigt. Alle aktuellen Informationen rund um die PS Days – Highlights, Aussteller und Rahmenprogramm – werden kontinuierlich auch auf den Social Media Kanälen oder auf der Webseite www.psdays.com veröffentlicht.

Foto/Quelle: Deutsche Messe AG