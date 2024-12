EnBW und ACE bieten gemeinsamen Ladetarif an

Mitglieder des ACE Auto Club Europa laden ab heute im neuen Tarif „ACE e-POWER“ vergünstigt im größten Schnellladenetz Deutschlands

Das Energieunternehmen EnBW und der ACE, Europas Mobilitätsbegleiter, bieten einen gemeinsamen Ladetarif an. Damit können die Mitglieder des zweitgrößten deutschen Autoclubs das bundesweit größte Schnellladenetz der EnBW zu vergünstigten Konditionen nutzen. Mit dem Ladetarif „ACE e-POWER“ zahlen sie 54 Cent je Kilowattstunde an Ladepunkten der EnBW ohne monatliche Grundgebühr. Die erste Ladekarte ist kostenlos.

Neben den mehr als 5.000 EnBW-eigenen Schnellladepunkten in Deutschland, die

E-Autofahrer*innen an Fernverkehrsverbindungen, beim Handel und im urbanen Umfeld finden, steht ACE-Mitgliedern mit dem Ladetarif „ACE e-POWER“ auch das gesamte EnBW HyperNetz offen: Es umfasst mehr als 700.000 Ladepunkte hunderter Betreiber in 17 europäischen Ländern von Dänemark bis Italien sowie von Spanien bis Tschechien.

Der ACE-Vorsitzende Stefan Heimlich sieht in der Zusammenarbeit viel Potenzial für die Förderung der Elektromobilität: „Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit EnBW. Der Hochlauf der E-Mobilität liegt dem Energieunternehmen genauso am Herzen wie uns – das ist großartig! Mit unserem gemeinsamen Ladetarif ‚ACE e-POWER‘ bieten wir als Autoclub unseren Mitgliedern einen sehr attraktiven Tarif ohne monatliche Grundgebühr. Ein besonders schöner Mehrwert für die ACE-Mitglieder ist der Rabatt von fünf Cent pro Kilowattstunde. Wir sind davon überzeugt, dass die E-Mobilität bereits heute alltagstauglich ist und die Zukunft dem E-Auto gehört. Mit dem neuen Tarif leisten wir einen wichtigen Beitrag dazu, E-Mobilität für die Menschen in Deutschland noch attraktiver zu machen.“

„Die EnBW ist eine maßgebliche Treiberin für die Transformation der Mobilität. Wir haben hier schon früh Verantwortung übernommen und bauen seit Jahren die größte Schnellladeinfrastruktur für E-Autos im Land weiter aus“, sagt EnBW-Vertriebsvorstand Dirk Güsewell, verantwortlich für den Bereich E-Mobilität. „Den ACE und die EnBW verbindet ein breites gemeinsames Verständnis für eine nachhaltige Mobilität. Mit unserer Kooperation und dem neuen Ladetarif setzen wir einen weiteren Anreiz für Menschen, elektrisch unterwegs zu sein.“

Die EnBW betreibt alle ihre Schnellladepunkte mit 100 Prozent Ökostrom. Sie treibt den Ausbau des Ladenetzes in Deutschland konsequent voran, um auch zukünftig einen relevanten Anteil der bundesweiten Schnellladeinfrastruktur bereitzustellen. Bis 2030 investiert die EnBW dafür rund 200 Millionen Euro jährlich.

Alle Ladepunkte des EnBW HyperNetz finden Autofahrende in der mehrfach ausgezeichneten EnBW mobility+ App. Damit können sie auch bequem und kontaktlos bezahlen. Das Energieunternehmen erweitert die Funktionen der kostenlosen App stetig: So können Nutzer*innen seit kurzem Ladepunkte nach dem Preis filtern und durch die „Umkreissuche“ noch schneller passende Standorte in ihrer Umgebung finden. ACE-Mitgliedern steht die App im ACE-Design zur Verfügung. Sie können den neuen „ACE e-POWER“ Ladetarif ab sofort buchen, indem sie sich auf der ACE-Webseite unter https://www.ace.de/vorteile/auto-mobilitaet/ladekarte/ anmelden, einmalig einen Zugangscode generieren und diesen nach Registrierung in der EnBW mobility+ App eingeben.

Bild:EnBW und ACE bieten gemeinsamen Ladetarif an

Quelle:EnBW Energie Baden-Württemberg AG