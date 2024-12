Lindner sieht gute Voraussetzungen für Schwarz-Gelb

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – FDP-Chef Christian Lindner sieht gute Voraussetzungen für eine gemeinsame Koalition mit CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz nach der Bundestagswahl. „Wir haben sehr gute Erfahrungen miteinander“, sagte Lindner dem „RTL Nachtjournal Spezial“ am Mittwoch. „Gerade auch in unserem gemeinsamen Heimatland Nordrhein-Westfalen hatten wir ja eine erfolgreiche schwarz-gelbe Koalition.“

In dem Koalitionsmodell sieht Lindner „auch eine gute Perspektive“ für die Bundesrepublik. „Ich will jetzt der CDU nicht hinterherlaufen, aber ich bin mir jedenfalls sicher, Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün, das wäre nur Ampel-Light. Die wirkliche Richtungsentscheidung unseres Landes, die braucht eigentlich eine andere Mehrheit, eine Mehrheit ohne linke Parteien, eine Mehrheit in der Mitte“, so Lindner weiter.



