Enginsight stärkt mit €6 Millionen den Mittelstand vor Cyberangriffen

Enginsight, ein erfahrener, deutscher Anbieter einer All-in-one-Cybersecurity-Plattform für den Mittelstand, hat eine neue Finanzierungsrunde unter der Führung von UVC Partners erfolgreich abgeschlossen.

Unter den Co-Investoren ist Carsten Maschmeyer mit seinem Fonds seed+speed sowie bm‑t beteiligungsmanagement thüringen GmbH, Brandenburg VENTURES GmbH, Smart Infrastructure Ventures und Talanx AG. Mit dem frischen Kapital in Höhe von €6 Millionen will das Unternehmen seine Mission, den deutschen Mittelstand vor der wachsenden Bedrohung durch Cyberangriffe zu schützen, noch intensiver verfolgen.

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die 99,4 Prozent der deutschen Wirtschaft ausmachen, sind besonders anfällig für Cyberangriffe, da ihnen oft die nötigen Ressourcen und das Know-how fehlen, um sich gegen die immer komplexer werdenden Bedrohungen zu schützen. Laut dem Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland, den das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) jährlich herausgibt, verursachten allein im Jahr 2022 Cyberattacken Schäden in Höhe von 203 Milliarden Euro.

Kein Wunder, dass in unterschiedlichsten Lageberichten nach mehr Engagement in Cybersicherheit – sowohl von der Politik als auch von Organisationen – verlangt wird. Enginsight richtet seine Lösungen genau an diejenigen, die von der Gefahr am größten betroffen sind. Das Unternehmen möchte mit seiner innovativen Plattform den Mittelstand vor den wirtschaftlichen Schäden solcher Angriffe bewahren. Dabei können KMU jeder Größe und Branche – vom Steuerberater um die Ecke bis hin zum Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitenden von dem Angebot profitieren.

„Unser Ziel ist es, IT-Verantwortliche im Mittelstand zu entlasten und ihnen die nötige Transparenz und Kontrolle über ihre Netzwerke zu geben,“ erklärt Mario Jandeck, Mitgründer und CEO von Enginsight. „Täglich werden rund 21.000 IT-Systeme erfolgreich angegriffen – eine enorme Bedrohung, wenn man bedenkt, wie sensibel und wichtig Unternehmensdaten sind. Mit unserem ganzheitlichen Ansatz, der auf Angriffserkennung und -abwehr sowie der automatisierten Reaktion auf Angriffe basiert, können Unternehmen proaktiv handeln und sich schützen.“

Dringender Handlungsbedarf bei Sicherheitslücken in KMU

Trotz der wachsenden Bedrohungslage haben zu wenige KMUs in Sachen Sicherheit nachgelegt. Empirische Erhebungen des Beratungsunternehmens Deloitte zeigten, dass bei 53 Prozent der Befragten die Aufdeckung einer Cyberattacke bis zu sieben Tage dauerte. Dabei ist die fehlende Reaktionsschnelligkeit nicht weniger gravierend als die Tatsache, dass nur 62 Prozent der Kleinstunternehmen regelmäßig Sicherheitsupdates installiert haben, und gerade einmal 18 Prozent überhaupt über einen Notfallplan verfügen. “Diese allgemein bekannten Defizite verstärken die Gefahr, da Cyberkriminelle KMUs immer stärker in ihr Blickfeld nehmen. Mit unserer automatisierten Komplettlösung sagen wir den Angreifern den Kampf an und versetzen KMUs in die Lage, ihre IT-Landschaft umfassend zu restrukturieren und für die Zukunft zu wappnen”, erklärt Max Tarantik, COO von Enginsight.

Cybersecurity „Made in Germany“ für den Mittelstand

Enginsight setzt auf eine 100 Prozent in Deutschland entwickelte Lösung, die speziell auf die Bedürfnisse des deutschen Mittelstands zugeschnitten ist. Andreas Unseld, General Partner bei UVC Partners: „Aus unserer Perspektive ist der Mangel an ganzheitlichen Lösungen, die erschwinglich und schnell umsetzbar sind, die größte Hürde für viele Mittelständler. Kunden von Enginsight profitieren von einer vorkonfigurierten Plattform, die in der Regel innerhalb eines Tages implementiert und betriebsbereit ist. Dabei kombiniert das Unternehmen Angriffserkennung, Überwachung und Reaktion in einem einzigen System – ohne den Einsatz mehrerer isolierter Tools. Genau deshalb glauben wir, dass Enginsight mit seinem Angebot den Nerv der Zeit trifft.“

“Gerade die Verfügbarkeit von IT-Sicherheitsfachkräften stellt einen immerwährenden Engpass bei KMUs dar. Enginsight schließt diese Lücke, da die Lösungen ohne größeren zusätzlichen Zeitaufwand durch Fachkräfte betrieben werden können. Aus diesem Grund ist Enginsight für IT-Dienstleistungsunternehmen, die mit KMU-Kunden arbeiten, besonders wertvoll.”, sagt Jakob Banhardt, Investment Manager bei UVC Partners.

„Wir sind stolz darauf, wie Enginsight ihr Produktportfolio in den letzten Jahren erweitert und verbessert hat. Nicht nur Großunternehmen stehen immer öfter im Zentrum von Cyberangriffen, auch der Mittelstand und kleinere Unternehmen sehen sich gezwungen, ihre Software- und Hardwaresysteme ernsthaft zu schützen. Enginsight gibt Wirtschaft und Verwaltung eine All-in-one-Security-Plattform plus Support und Beratung an die Hand, die einen Rund-Um-Schutz Made in Germany bietet,” ergänzt Alexander Kölpin, Investor und Managing Director bei seed + speed Ventures.

Zukunftsstrategie: Wachstum und Expansion

Mit der neuen Finanzierungsrunde plant Enginsight, seine Marktführerschaft im DACH-Raum auszubauen und sich auch international zu etablieren. Der Fokus liegt dabei auf gezielten Branding-Kampagnen, dem Ausbau des Vertriebs und der Entwicklung neuer Partnerschaften. Gleichzeitig wird die Software weiterentwickelt, um den Schutz für den Mittelstand stetig zu optimieren und zukunftsfähig zu halten.

Autor: Maria Poursaiadi

Bild: Enginsight Gründerfoto vlnr Mario Jandeck, Max Tarantik, Eric Range (c)Enginsight

