Ho Ho Hot! Der Blue Farm Adventskalender ist da

Change your breakfast, not your life – diese Weihnachtszeit wird heiss. Der Blue Farm Adventskalender kommt dieses Jahr mit 24 unwiderstehlich heißen Türchen vollgepackt an Super Lattes, Limited Editions und leckeren Frühstück-Essentials die perfekt sind, um jeden Tag einen Moment innezuhalten, den Alltag loszulassen und die Vorfreude auf Weihnachten Schluck für Schluck zu geniessen. Ob für die Familie, Freunde oder als Treat-Myself Geschenk, der Blue Farm Adventskalender ist unser tägliches Highlight für die gesamte Vorweihnachtszeit, auf die wir nicht verzichten wollen. Vorbei sind die Zeiten von Glühwein und Plätzchen, der Blue Farm Adventskalender wird unser Must-Have-Weihnachtsschätzchen.

BeSINNlicher Genuss? Lieben wir.

Weihnachten ist die Zeit des Genießens. Der Blue Farm Adventskalender begleitet uns dabei sinnvoll, stilvoll und vor allem genussvoll durch die gesamte Adventszeit ohne künstliche Aromen, unnötige Zusätze oder Unmengen an Zucker, die nicht gut für uns und unseren Körper sind. Hier kommen 6 Gründe, warum wir den Kalender jetzt schon lieben:

Special Limited Editions, die nicht im Shop erhältlich sind

exklusive Kooperationen für den Frühstückstisch

19 Super Lattes, von Klassikern bis Neuheiten

100% natürliche Zutaten, Bio und mit bestem Geschmack

weniger Zucker, keine unnötigen Zusätze sowie fettarm

perfekt für Groß & Klein, Naschkatzen und Geniesser

Der Blue Farm Adventskalender ist in limitierter Auflage erhältlich.

Sneak Peek: ein kleiner Vorgeschmack auf den Blue Farm Adventskalender.

Im Dezember starten wir 24 Tage lang jeden Morgen besser in den Tag. Der Adventskalender bringt uns dabei nicht nur die beliebtesten Blue Farm Oat Bases oder Super Lattes, sondern auch sechs neue Special Editions, wie z.B. den Gingerbread Latte, der weihnachtliche Aromen wie Zimt, Ingwer, Nelken und einen Hauch Kokosblütenzucker in einer Tasse vereint. Für den Gute-Laune-Morgen gibt es u.a. den Apfel-Zimt-Milchreis von Biovegan, der eine Mischung aus frisch-fruchtigen Äpfeln mit winterlichen Gewürzen kombiniert und so für eine perfekten Frühstücksgenuß sorgt. Weihnachtszeit, wir sind bereit.

Über Blue Farm

Blue Farm entwickelt das Thema Milch radikal neu, mit pflanzlichen Produkten in Pulverform. Indem das Unternehmen buchstäblich auf Wasser verzichtet und nur die fermentierte Pflanzenbase verkauft, reduziert es den Fußabdruck des Produkts erheblich und kann mehrere Liter Pflanzenmilch frei von Zusätzen direkt in den Briefkasten an den Endkunden liefern. Das Team von Betriebswirten, Lebensmitteltechnikern und Marketeern setzt stark auf den Online-Vertrieb und ein praktisches Milch-Abo. Seit der Einführung Anfang 2021 wurde bereits Haferdrinkpulver für über 2.000.000 Liter Haferdrink verkauft. Die Oat Base Bio wurde von Peta mit dem Vegan Food Award als bester Pflanzendrink 2022 ausgezeichnet.

Die Blue Farm Produkte sind online unter bluefarm.co erhältlich und kosten ab 9,39 € (z.B. Oat Base Bio, ergibt 4 Liter Haferdrink).

Sie können einmalig oder im Abo gekauft werden. Spart Geld und gibt maximale Flexibilität, wann und wie oft geliefert wird.

Der Adventsklander kostet 49,95 € und ist exklusiv in limitierter Auflage online erhältlich.

Bildcredit© Blue Farm

Quelle Sonja Berger Public Relations