Luxus für jeden Tag – die neue EpiQ-Kollektion von Airpaq

Wer einmal das Gefühl von hochwertigen Sitzen in einem Premium-Fahrzeug erlebt hat, weiß, wie besonders sich Luxus anfühlen kann. Mit der neuen EpiQ-Kollektion von Airpaq gibt es das jetzt auch für den Alltag – ganz ohne teures Auto. Das Kölner Taschenlabel bringt die drei beliebtesten Modelle nämlich in dem neuen Ultrasuede-Material auf den Markt: den Rolltop, die Moonbaq und die Hipbaq. Der Stoff überzeugt mit seiner samtigen Haptik und einem edlen Look – so wie man ihn sonst aus teuren Autos kennt. Das Beste: Die Airpaq-Modelle sehen nicht nur hochwertig aus, sie sind auch langlebig und setzen ein Zeichen für Nachhaltigkeit, denn sie werden wie gewohnt aus Ausschussware aus der Automobilindustrie gefertigt – stilvolles Upcycling der Extraklasse, wie man es von Airpaq kennt.

Gut verpackt

Die Airpaq-Klassiker gibt es ab sofort in einem neuen EpiQ-Gewand aus Ultrasuede. Der Rolltop EpiQ ist der perfekte Alltagsbegleiter mit 21 Liter Stauraum, Laptop- und Flaschenfach und damit optimal für die Uni, Schule oder Arbeit. Die Moonbaq EpiQ ist eine stylische Umhängetasche in Halbmondform und bietet garantiert genug Platz für alles, was dir wichtig ist. Für Tage, an denen man weniger Gepäck braucht, ist die Hipbaq EpiQ mit extra langem Tragriemen für deinen perfekten Crossbody-Look die richtige Wahl. Alle drei Modelle gibt es ab sofort in Luna, einem Mondgrau und Midnight, einem Nachtschwarz, die Moonbaq kommt außerdem auch noch in Forest, einem Waldgrün.

Nachhaltig, vegan und perfekt für jedes Abenteuer

Ultrasuede vereint Nachhaltigkeit mit Ästhetik. Es fühlt sich an wie Leder, kommt aber komplett ohne Tierleid aus. Das Material ist extrem strapazierfähig, temperaturbeständig und super pflegeleicht – perfekt für den Alltag und jedes Abenteuer! Natürlich bleibt auch das Thema Upcycling im Fokus: Airpaq nutzt die Produktionsüberschüsse und Ausschussware aus der Automobilindustrie und schenkt dem innovativen Material in Form von Taschen und Rucksäcken ein neues Leben. Alle Produkte von Airpaq werden fair in einem Familienbetrieb in Rumänien produziert.

Über Airpaq

„Upcycling bedeutet Wertschätzung für unseren Planeten.“ Unter diesem Motto stellt das Kölner Start-up Airpaq unter fairen Bedingungen innerhalb der EU nachhaltige Rucksäcke und Accessoires aus Autoschrott her. Sie verwenden dazu Airbags und Sitzgurte aus der Ausschussware der Autoindustrie sowie Gurtschlösser vom Schrottplatz. Ihr Ziel ist es, einen kreativen und bedachten Umgang mit den kostbaren und knappen Ressourcen unseres Planeten zu fördern.

Bildcredit © Airpaq

Die Ultrasuede-Kollektion ist in Schwarz und Grau erhältlich. Der Airpaq Rolltop EpiQ kostet 249 Euro, die Moonbaq liegt bei 119 Euro und die Hip Baq bei 69 Euro.

Quelle Cleo Public Relations