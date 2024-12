Wie die Mutter, so die Tochter – Beauty Talk mit éclat

Family is everything. Wie wichtig Familie in unserem Leben ist, wissen wir nur zu gut – und auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, so gibt uns Familie Verbundenheit, Zusammenhalt und Wertschätzung zueinander. Das Mutter-Tochter Duo Filiz und Gamze Ulker, beide Female Founder der Beauty Kollagen Brand éclat, hat genau diese Werte in ihr Familienunternehmen eingebracht. Tochter Gamze steht ihrer Mutter Filiz sehr nahe und hat schon von klein auf gelernt, wie Filiz mit viel Freude und Passion eine eigene Drogerie mit Schönheitsprodukten geleitet hat.

Gefolgt von ihrer Vision, hat Gamze all die Weisheit und Erfahrung ihrer Mutter mit ihren eigenen Vorstellungen vereint und gemeinsam wurde éclat gegründet. Èclat ist Beauty Kollagen für den Körper und für die Seele, ganz gleich ob in jungen oder in reifen Jahren. Da die Kollagenproduktion vor allem nach dem 25. Lebensjahr abnimmt, können wir mit einer gesunden und glücklichen Lebensweise, Achtsamkeit im Alltag, einer bewussten Ernährung und einer regelmäßigen Beauty Routine (z.B. mit éclat) auch weiterhin für ein strahlendes Aussehen und Wohlbefinden sorgen. Ihre ganz persönlichen Beauty Erfahrungen haben Mutter und Tochter hier mit uns geteilt.

The Secret of True Beauty: Im Gespräch mit éclat Female Founder Gamze Ulker und Mutter Filiz

1. Verraten Sie uns Ihr Geheimnis wahrer Schönheit.

Gamze: Mein größtes Schönheitsgeheimnis ist die Beständigkeit, ganz gleich ob es um meine Skincare Routine geht oder um die regelmäßige Einnahme von éclat Kollagen (z.B. Marine Kollagen Beauty Blend) kurz vor dem Schlafengehen. Das Geheimnis liegt darin, Gewohnheiten aufzubauen und an ihnen festzuhalten. Ich habe gelernt, dass kleine tägliche Handlungen im Laufe der Zeit verändernde Auswirkungen haben können.

Filiz: Für mich kommt wahre Schönheit von innen. Es geht nicht nur um die Produkte, die wir verwenden, sondern auch darum, wie wir unseren Körper und Geist nähren. Kollagen ist ein Teil davon, aber auch eine positive Einstellung, eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Flüssigkeitszufuhr sind wichtig.

2. Wie und wann haben sich Ihre Haut, Ihr Körper und Ihr Wohlbefinden seit der Einnahme von éclat verändert?

Gamze: Ich habe innerhalb der ersten paar Monate Veränderungen bemerkt. Meine Haut fühlte sich praller und frischer an, besonders in den Wintermonaten, wenn sie normalerweise trocken ist. Allgemein war ich auch weniger müde, was ich anfangs gar nicht erwartet hatte, aber ein toller Nebeneffekt war.

Filiz: Das Erste, was mir auffiel war, dass ich besser schlief und, was ebenso wichtig war, weniger Gelenk- und Muskelschmerzen hatte. Nach einem langen und aktiven Tag wachte ich nicht mehr mit schmerzenden, steifen Gelenken auf. Es ist unglaublich, sich so viel besser zu fühlen, besonders nach 60 – es ist wie ein echter Selbstvertrauensschub!

3. Welche anderen Selfcare Aktivitäten oder Rituale pflegen Sie jeden Tag?

Gamze: Ich lege großen Wert auf Bewegung, sei es ein Workout oder nur ein Spaziergang in der Natur – es hilft mir, mich zu entspannen. Ich schwöre auch darauf, morgens Tagebuch zu führen, um den Tag mit Klarheit und Dankbarkeit zu beginnen.

Filiz: Ich halte meine Morgen gerne einfach und beruhigend, mit einer Tasse Tee und etwas Zeit zum Nachdenken. Ich praktiziere regelmäßig Achtsamkeit und nehme mir Zeit für Stretching oder leichtes Yoga – das ist gut für Körper und Geist.

4. Warum haben Sie sich entschieden, als Familienteam für éclat zusammenzuarbeiten?

Gamze: Meine Mutter war schon immer meine größte Inspiration. Durch die Zusammenarbeit mit ihr kann ich ihre Weisheit und Erfahrung mit meiner Vision und Energie kombinieren. Éclat ist unser gemeinsames Leidenschaftsprojekt und ich liebe es, dass wir es zusammen aufbauen können.

Filiz: Gamze und ich haben schon immer eine Liebe für Schönheit und Wellness geteilt, daher war es ganz natürlich, éclat zu gründen. Wir bringen unterschiedliche Perspektiven ein, aber unsere gemeinsamen Werte – Authentizität und Qualität – halten uns auf einer Linie.

5. Welche (Neujahrs-)Vorsätze haben Sie für 2025?

Gamze: Für 2025 werde ich mich darauf konzentrieren, éclat in neue Kategorien wie Darmgesundheit und Gelenkgesundheit auszuweiten, um einen umfassenderen Ansatz für Wellness zu bieten. Privat möchte ich mehr Zeit mit meinem Mann und meiner Tochter verbringen. Außerdem erwarten wir 2025 Familienzuwachs, daher freue ich mich schon auf dieses neue Kapitel.

Filiz: Mein Vorsatz ist, weiterhin zu lernen und neugierig zu bleiben – egal, ob es um Schönheit, Gesundheit oder etwas ganz Neues geht. Ich hoffe, dass wir mit éclat mehr Frauen dazu inspirieren können, in sich selbst und ihr Wohlbefinden zu investieren.

Über éclat

éclat wurde 2020 in den Niederlanden gegründet. Female Founder Gamze Ulker und ihre Mutter Filiz haben als Mutter-Tochter Duo ihre jeweiligen Stärken eingesetzt, um den perfekten Collagen Beauty Booster zu kreieren. Filiz betreibt seit vielen Jahren eine eigene Drogerie, in der sie stets ein Auge für starke Formeln bei Nahrungsergänzungsmitteln und Hautpflegeprodukten hat. Gamze hat neben ihrem Studium in der Schönheitsbranche gearbeitet und erkannt, wie wichtig schöne und strahlende Haut ist, um in Würde zu altern. So ist éclat entstanden. Auf Französisch bedeutet éclat „strahlen“ und genau dafür steht die Marke: Strahlen von innen heraus. éclat ist eine Beauty-Marke unserer Zeit. Von Jung bis Alt. Von Frau bis Mann. Sie setzt auf Vielfalt und legt Wert darauf, dass die Produkte für jede:n zugänglich sind. Aus Liebe und Fürsorge zu sich selbst.

Die Produkte von éclat sind Online erhältlich. Sie kosten ab 39,95€ (z.B. Marine Kollagen Booster mit 30 Sachets)

Bild @éclat

Quelle Sonja Berger Public Relations