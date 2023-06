Sommer, Sonne, Sonnenschein: GEFU präsentiert die Must-haves für erfrischende Abkühlung an heißen Tagen. Von der stylischen Karaffe SMARTLINE und dem edlen SMARTLINE Karaffen- und Flaschenkühler über die trendigen Thermogläser MIRA mit passendem Holzuntersetzer sowie die nachhaltigen Glas- und Edelstahltrinkhalme FUTURE und die praktische Eiskugelform GLOBE bis hin zum Ice Crusher SLUSH sind die GEFU Produkte ein echtes Highlight auf jeder Sommerparty und jedem Grillabend – so wird der Sommer garantiert cool!

Karaffe SMARTLINE

Ein wahrer Hingucker und getreu der Überzeugung „das Auge trinkt mit“ nehmen Getränke in der SMARTLINE Designerkaraffe Platz am Tisch. Die Karaffen aus hochwertigem, hitze- und kältebeständigem Borosilikatglas werden mundgeblasen. So ist jede SMARTLINE Karaffe ein formschönes Unikat. Die ergonomisch geformte Karaffe ist zudem mit einem aromasicheren Deckel mit Silikondichtung ausgestattet, der vor Insekten schützt. Sie ist spülmaschinengeeignet und passt mit einem Füllvolumen von 1 Liter, einer Höhe von 31,3 cm und einem Durchmesser von 9,2 cm in jede Kühlschranktür.

Karaffen- und Flaschenkühler SMARTLINE

Der SMARTLINE Karaffen- und Flaschenkühler hält Getränke auch an besonders warmen Tagen erfrischend. Der Karaffen- und Flaschenkühler im mattschwarzen Designerlook mit hochwertigem Edelstahl ist mit einem entnehmbaren Kühlakku ausgestattet: Akku aus dem Eisfach nehmen, in den Kühler einlegen, gängige Getränkeflaschen oder Glaskaraffen mit einem maximalen Durchmesser von 9,5 cm hineinstellen und bis zu zwei Stunden erfrischend kühle Getränke griffbereit am Tisch genießen. Für längeren kühlen Getränkegenuss sind zusätzliche Kühlakkus separat erhältlich. Und für alle, die es lieber heiß mögen, hält der Karaffen- und Flaschenkühler dank doppelwandiger Ummantelung Getränke auch warm. Ob kalt oder warm – der rutschfeste Sockel mit Silikonring verhindert, dass etwas verschüttet wird.

Thermoglas MIRA

Ob eiskalter Cocktail, heißer Cappuccino oder cremiges Dessert – in den Thermo-gläsern MIRA wird alles zum absoluten Hingucker, der dank doppelwandigem Borosilikatglas problemlos in der Hand gehalten werden kann. Denn in dem hochwertigen Doppelwandglas wird Wärme und Kälte im Inneren isoliert, sodass das Außenglas stets wohl- und gleichmäßig temperiert ist. Zusätzlich entsteht durch das Design ein eindrucksvoller Schwebeeffekt, der Inhalte stylisch präsentiert. MIRA gibt es im praktischen Doppelpack mit einem Füllvolumen von 80 ml, 235 ml und 350 ml. MIRA ist mikrowellengeeignet und sowohl kälte- als auch hitzebeständig bis 100 °C. Nach dem Gebrauch kann es einfach in der Spülmaschine gereinigt werden.

Untersetzer MIRA

Die Untersetzer im Doppelpack schützen jede Unterlage und eignen sich gleichzeitig als Deko. Die Untersetzer MIRA sind die perfekte Ergänzung zu den doppelwandigen Thermogläsern MIRA (80 ml und 235 ml). Die Untersetzter MIRA gibt es in kleiner und großer Ausführung (klein: L 8,3 cm, B 8,3 cm, H 1,15 cm; groß: L 9,9 cm, B 9,9 cm, H 1,15 cm) und kommen immer im Doppelpack.

Glas- und Edelstahltrinkhalme FUTURE

Mit den Glas- und Edelstahltrinkhalme FUTURE schmecken Sommergetränke besonders gut. Aus recyclebarem Borosilikatglas oder hochwertigem Edelstahl bieten sie eine langlebige Alternative zur Kunststoffvariante und sind dabei noch wiederverwendbar und hitzebeständig. Im Set mit dem Trinkhalmspülkorb FUTURE lassen sie sich außerdem in der Spülmaschine reinigen. Den Korb einfach an handelsüblichen Geschirrkörben befestigen und Trinkhalme sicher darin spülen.

Eiskugelform GLOBE

Perfekt geformte Eiskugeln? Mit der Eiskugelform GLOBE gelingen Jumbo-Eiskugeln mit einem Durchmesser von 6 cm. Dank seiner cleveren Konstruktion mit gekennzeichnetem Füllbereich ist GLOBE nicht nur kinderleicht zu befüllen, die Eiskugeln lassen sich auch ganz leicht aus der Form lösen. Einfach unter warmes Wasser halten und schon ist die Jumbo-Eiskugel bereit für ihren großen Auftritt im Glas. Der besondere Clou: Mit einem Durchmesser von 6 cm bietet GLOBE Platz für die eine oder andere kleine Beigabe wie zum Beispiel aromatische Minzblätter, frische Zitrusfrüchte, leckere Beeren und vieles andere mehr. GLOBE besteht aus Silikon und Kunststoff, läuft selbstverständlich nicht aus und tropft nicht, ist platzsparend stapelbar und spülmaschinengeeignet.

Ice Crusher SLUSH

Auch für fein gecrushtes Eis bietet GEFU mit SLUSH die passende Lösung. Der Eis-Crusher mit einem Füllvolumen von 750 ml zerkleinert mit seinen besonders starken Edelstahlklingen mühelos Eis und sogar gefrorenes Obst wie Erdbeeren oder Melone. Einfach die gewünschte Menge durch die extra große Öffnung einfüllen, Kurbel drehen und fertig – SLUSH kriegt alles klein! Ein Anti-Rutsch-Ring sorgt dabei für besonders sicheren Stand. SLUSH besteht aus hochwertigem Edelstahl und Kunststoff und der Behälter ist spülmaschinengeeignet.

Küchenwerkzeuge von GEFU: Funktion, Design und Qualität in Perfektion

GEFU überrascht immer wieder mit außergewöhnlichen Ideen und Innovationen für eine kreative, moderne Küche. Und eins steht fest: Wer sich für ein Küchenwerkzeug von GEFU entscheidet, kann sicher sein, dass Funktionalität, Design und Qualität eine perfekte Kombination miteinander eingegangen sind. So begeistern GEFU Produkte immer wieder aufs Neue durch ihre qualitativ hochwertige Verarbeitung, ihre leichte Handhabung und das gewisse Etwas für mehr Inspiration in der Küche.

UVP Karaffe SMARTLINE 24,95 €

UVP Karaffen- und Flaschenkühler SMARTLINE 32,95 €

UVP Thermoglas MIRA, 2 Stück (80 ml) 19,95 €

UVP Thermoglas MIRA, 2 Stück (235 ml) 22,95 €

UVP Thermoglas MIRA, 2 Stück (350 ml) 25,95 €

UVP Untersetzer MIRA, 2 Stück (klein) 12,95 €

UVP Untersetzer MIRA, 2 Stück (groß) 13,95 €

UVP Glas- und Edelstahltrinkhalme FUTURE ab 10,95 €

UVP Trinkhalmspülkorb FUTURE ab 5,99 €

UVP Eiskugelform GLOBE 18,95 €

UVP Ice Crusher SLUSH 34,95 € statt 39,95 €

