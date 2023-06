Klösterlicher Luxus

Neuzugang in Süditalien: Mit dem Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel empfängt ab sofort das zweite Anantara-Haus in Italien seine Gäste. Nur 15 Gehminuten vom Stadtzentrum von Amalfi und etwa 90 Autominuten vom Flughafen Neapel entfernt, präsentiert sich das luxuriöse Hotel als außergewöhnlicher Rückzugsort in einem ehemaligen Kapuzinerkloster aus dem 13. Jahrhundert.

Alle 52 Zimmer und Suiten, viele davon frühere Mönchsquartiere, wurden renoviert und neugestaltet, wobei Originalfliesen, Gewölbedecken und Kalkwände weiterhin die Räum­lichkeiten zieren.

Edle Stoffe, skulpturale Möbel und moderne Kunst prägen das gesamte Interieur. Gastronomisch verwöhnen mehrere Restaurants: Im eleganten Dei Cappucinni serviert Chefkoch Claudio Lanuto italienisch-mediterrane Gerichte, bei denen Zutaten aus dem Kloster­garten miteinfließen. In der La Locanda della Canonica Pizzeria kredenzt der berühmte Pizzaiolo Gino Sorbillo unverwechselbare Gourmet-Pizzen unter freiem Himmel samt Meerblick. Wellness deluxe verspricht das Anantara Spa mit Infinity-Pool, mehreren Behandlungsräumen und einem Open Air-Fitnessstudio. Spektakulär ist der Panorama-Ruhebereich, der in eine Steilklippe 80 Meter hoch über dem Mittelmeer gebaut wurde.

Die Übernachtungspreise beginnen bei 1.300 Euro für zwei Personen in einem Deluxe-Zimmer mit Meerblick inklusive Frühstück. Weitere Informationen finden sich unter www.anantara.com/en/convento-di-amalfi.

Nach einer sorgfältigen Restaurierung historischer Elemente wie des kunstvollen Kreuzgangs und der 800 Jahre alten Barockkirche, vereint das Fünf-Sterne-Haus asketisches Ambiente mit zeitgemäßem Luxus. Ein Highlight unter den Zimmerkategorien ist die Suite Del Priore mit Fresken über dem Himmelbett und Blick auf den Kreuzgang. Die Eremiten-Suite hingegen bietet im eigenen Zitronenhain extra viel Privatsphäre. Andere Suiten überraschen mit einem eigenen Whirlpool auf der Terrasse.

Zu den exklusiven kulinarischen Experiences im Convento di Amalfi Grand Hotel gehören das für Anantara typische Dining By Design, das auf Wunsch der Gäste beispielsweise im historischen Kreuzgang gebucht werden kann. Im Anantara-Kochkurs Spice Spoons führt Küchenchef Claudio Lanuto die Gäste in die Geheimnisse seiner Kochkünste ein. Kulturinteressierte Urlauber nimmt einer der letzten Franziskanermönche der Region auf eine Führung durch die faszinierende Klostergeschichte.

Eindrucksvoll verläuft auch eine Wanderung entlang des Sentiero Degli Dei, dem Pfad der Götter, mit atemberaubenden Ausblicken auf die Halbinseln Sorrent und Capri. Ausflüge ins antike Pompei, Tuk-Tuk-Touren entlang der malerischen Küste mit Stopps in Positano und Ravello sowie eine private Bootstour zum Sonnenuntergang runden das reiche Erlebnisangebot des Luxushotels ab.

Als erstes Haus der Anantara Hotels, Resorts & Spas in Europa empfängt seit 2017 das Anantara Vilamoura Algarve Resort in Portugal seine Gäste. Darauf folgten weitere Luxushäuser in Marbella, Rom, Budapest und Amsterdam. Neu in 2023 ist das Anantara Plaza Nice Hotel, das Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel und das Anantara The Marker Dublin Hotel.

Bilder: © Anantara Hotels Resorts & Spas

Quelle STROMBERGER PR GmbH