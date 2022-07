Estateguru, die führende Plattform für Immobilienfinanzierung und -investitionen in Europa, erhält die Auszeichnung „LendTech of the Year“ bei den am 7. Juli 2022 in London vergebenen Europe FinTech Awards 2022. Die Awards würdigen die stetig wachsende Innovationskraft der europäischen FinTech-Branche. Bei der diesjährigen Verleihung war Estateguru in gleich drei Kategorien nominiert: „LendTech of the Year“, „Start-up of the Year“ und „Investment Tech of the Year“. Die Nominierten werden von unabhängigen Experten einem strengen Bewertungsverfahren unterzogen.

Marek Pärtel, Mitgründer und Chairman von Estateguru, sagt:

„Mir geht es eigentlich nicht darum, Awards zu gewinnen, sondern mit unserer Arbeit einen wirklichen Mehrwert für die Menschen zu schaffen. Doch diese Auszeichnung hat einen besonderen Stellenwert für mich. Denn nur durch unsere selbstentwickelte Technologie zur Digitalisierung der Kreditvergabeprozesse konnten wir bisher mehr als 136.000 Anleger auf ihrem Weg zur finanziellen Freiheit unterstützen und ihnen insgesamt fast 50 Millionen Euro an Zinsen auszahlen.

Dieselbe Technologie hat es uns ermöglicht, mehr als vier Millionen Investitionen im Wert von fast 600 Millionen Euro abzuwickeln und als Kredite an tausende kleine und mittlere Unternehmen und Projektentwickler zu vergeben. Unsere kontinuierliche harte Arbeit hat uns zum Vorreiter in Sachen Schnelligkeit und Flexibilität gemacht, wenn es darum geht, immobilienbesicherte Finanzierungslösungen in acht Ländern anzubieten. Ich freue mich sehr, dass diese Arbeit wahrgenommen und anerkannt wird. Vielen Dank an die Organisatoren und die Jury, und herzlichen Glückwunsch an unsere Mitnominierten.“

Die Auszeichnung als „LendTech of the Year“ unterstreicht Estategurus Rolle als Vorreiter im Bereich der Kreditvergabe, der durch die stetige technologische Weiterentwicklung seiner nahtlosen, grenzüberschreitenden Plattform die Finanzierungslücke für kleine und mittelständische Unternehmen in Europa schließt.



FinTech Intel, die Organisatoren des Preises, sagen: „Der Gewinner des Preises „LendTech of the Year“ leistet beeindruckende Arbeit, um die Immobilienfinanzierung erfolgreich zu gestalten und voranzutreiben. Dieses FinTech legt den Fokus auf Geschwindigkeit und Flexibilität. Damit erzielt es herausragende Ergebnisse in Europa und darüber hinaus und schließt große Finanzierungslücken, die ansonsten die Geschäftsentwicklung seiner Zielkunden behindert hätten. Eine echte Erfolgsgeschichte für Europa.“

Über Estateguru

Estateguru ist der führende paneuropäische Marktplatz für immobilienbesicherte Kredite für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie für sorgfältig ausgewählte Investitionsmöglichkeiten für private und institutionelle Anleger weltweit. Wir entwickeln ein digitales und grenzenloses Ökosystem für Immobilienfinanzierungen und Immobilien-Investitionen in Europa und darüber hinaus. Wir verbinden verschiedene Dienstleistungsanbieter, KMU und Investoren auf einem einzigen Marktplatz.

So erschaffen wir etwas Einzigartiges, das andere Finanzinstitutionen nicht bieten können: Einen nahtlosen, grenzüberschreitenden und digitalen Service für Kreditnehmer und Investoren. Das Team aus 117 Fachleuten mit 21 verschiedenen Nationalitäten sitzt in Berlin, Manchester, Helsinki, Jerewan, Tallinn (HQ), Riga und Vilnius. Weitere Informationen finden Sie unter www.estateguru.co.

Bild Judith Tan, Head of Capital Markets bei Estateguru, nimmt den „LendTech of the Year“ Award entgegen. / FinTech Intel

Quelle redRobin. Strategic Public Relations GmbH