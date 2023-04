ETC Group lanciert ersten auf MSCI-Index basierten Krypto ETP

Die ETC Group kündigt das geplante Angebot des weltweit ersten Basket-Produkts auf Kryptowährungen an, das einen MSCI-Index abbildet.

Der ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP soll frühestens im April 2023 an der Deutschen Börse XETRA unter dem Börsenkürzel DA20 notiert und fortlaufend gehandelt werden. Mit Genehmigung des Basisprospekts in Deutschland wird der ETP nachfolgend auch an allen wichtigen europäischen Börsen handelbar sein.

Damit plant ETC Group die Erweiterung seines Angebots an regulierten Produkten, die privaten wie institutionellen Anlegern einen einfachen Zugang zur Asset-Klasse der Kryptowährungen über depotfähige Wertpapiere bieten. Das ETP wird die Wertentwicklung des MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped Index nachbilden. Der von MSCI nach Anforderungen der ETC Group angepasste Index wurde im März dieses Jahres veröffentlicht und repräsentiert die 20 weltweit nach ihrer Marktkapitalisierung führenden digitalen Vermögenswerte, die auf Blockchain-Technologie basieren oder Smart Contracts unterstützen.

Dazu gehören aktuell bspw. die Kryptowährungen Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) oder Ripple (XRP). Der Anteil eines einzelnen Assets am Index ist dabei auf maximal 30 Prozent beschränkt („Capped“). Im Index nicht vertreten sind sogenannte Stablecoins, Privacy- und Meme-Coins. Wie alle Produkte der ETC Group werden die im Index enthaltenen Werte durch die sogenannte physische Replikation mit den entsprechenden Assets gemäß der Zusammensetzung des Indexes in Cold-Storage-Verwahrung hinterlegt.

Effiziente Diversifizierung in den Markt der Kryptoanlagen

Bradley Duke, Co-CEO und Gründer der ETC Group, kommentiert: „Die Einführung der neuen MSCI-Indizes für digitale Vermögenswerte Ende 2022 war ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Kryptowährungen. Sie zeigte, dass Bitcoin, Ether & Co. im regulierten Finanzmarkt angekommen sind. Mit der Premiere eines Derivats auf einen Index von MSCI belegen wir einmal mehr die führende Stellung der ETC Group in diesem Marktsegment.“

„MSCI ist einer der weltweit am meisten beachteten Indexanbieter. So ist der MSCI World Index Maßstab für zahlreiche Fonds und ETFs, daran ausgerichtete Produkte bilden für viele Anleger die Basis für den Vermögensaufbau durch langfristiges Aktiensparen. Mit einem ETP auf ein Portfolio der wichtigsten Kryptowährungen erhalten Investoren nun einen weiteren Baustein, um ihr Vermögen einfach und sinnvoll diversifizieren zu können“, kommentiert Jan Altmann, Direktor Investment Strategy bei der ETC Group. „Das Basket-Produkt bietet eine effiziente Möglichkeit, Chancen und Risiken zu verteilen und so einfach wie mit einem ETF in den breiten Markt, statt in einzelne Kryptowährungen zu investieren.“

Stephane Mattatia, Head of Thematic Indexes bei MSCI, sagt: „Das Ökosystem der digitalen Assets entwickelt sich rasant und die Nachfrage der Investoren nach Zugang zu dieser neuen Anlageklasse wächst. Die MSCI Digital Assets Indizes werden mit einem systematischen und prozessorientierten Ansatz entwickelt, um globalen Anlegern zu helfen, Transparenz über diesen langfristigen, disruptiven Trend zu gewinnen und bessere Anlageentscheidungen zu treffen.“

Der ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP kann wie Aktien oder ETFs über Direktbroker oder Banken gekauft und verkauft werden. Dafür ist lediglich ein Wertpapierdepot und ein Verrechnungskonto erforderlich. Die Liquidität im Handel der ETPs wird durch Market Maker sichergestellt.

Wichtiger Hinweis: Die Wertentwicklung von Kryptowährungen ist sehr volatil und Ihr eingesetztes Kapital könnte vollständig verloren gehen. Haftungsausschluss: https://bit.ly/etcdisc

Titelbild/ Bildquelle: Bild von Pete Linforth auf pixabay

Quelle: GlobeNewswire