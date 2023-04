Lauschige Temperaturen, strahlende Natur, exklusiver Sehnsuchtsort: Der Urlaub in den Golden Hill Country Chalets & Suites in den südsteirischen Weinbergen verspricht Langzeitwirkung – und Momente für die Ewigkeit.

Das Paradies hat einen klingenden Namen – die Auszeit geprägt vom süßen Nichtstun bekommt eine exklusive Kulisse: Mitten in der mediterranen Südsteiermark, umgeben von Lavendel, Wein und verwunschenen Zypressen, steht das Golden Hill. Ein Sehnsuchtsort, der Freiheit verspricht, dem Körper und der Seele. Der schon vielfach ausgezeichnet wurde – gerade erst wieder als Nr. 1 Hideaway bei den „Besten Hotels Österreichs“, vom Gault&Millau, Falstaff-Travel und Lifestyle-Insider.com. Und der nicht zuletzt durch das gekonnte Verschmelzen von Ökologie und Ästhetik staunen lässt.

Ein stilvolles Ensemble aus exklusiven Country-Chalets, einem zeitgenössisch renovierten Landhaus, extravaganten Premium-Chalet und einzigartigen Panorama-Loft stellt den Rahmen für die persönliche Sommerliebe, die individuellen Frühlingsgefühle. Die Hauptdarsteller: alle, die sich mal wieder so richtig goldene Momente gönnen möchten. Die Privatissimum pur kombiniert mit unendlichem Entfaltungsraum suchen und für kulinarische Schwelgereien an keine fixen Zeiten gebunden sein, einfach in den Tag hineinleben möchten.

Für die eine extravagant-charmante Atmosphäre und ungestörte Wellness nicht verhandelbar sind und Hand in Hand mit Nachhaltigkeit gehen. Und für die, die am einen Tag im Smoking, am anderen in Jogginghose zum köstlichen Private Dining, aufgetischt im eigenen Urlaubsreich erscheinen. Stilvoll genießen auf einer völlig neuen Ebene. Sich in absoluter Ungestörtheit ganz sich selbst, der Muße, dem angenehmen Nichtstun widmen – gerne auch über einen längeren Zeitraum. Die persönliche Hingabe der Gastgeber obendrauf, die den Aufenthalt zum Luxus werden lässt – das ist Golden Hill.

Klingt zu schön, um wahr zu sein?

Fühlt sich im ersten Moment auch so an. Und doch lassen die heiß ersehnten Wohlgefühle, die übrigens ganz real sind, auf dem „goldenen Hügel“ nicht lang auf sich warten. Sie sind besonders vom Logenplatz am Wasser – Naturschwimmteich, Infinitypool oder Schwimmkanal mit Aussicht – spürbar. Intensivieren sich beim genüsslichen Wald- und Naturbaden in den Weiten des grünen Herzens Österreichs. Können aber auch einmal wie ein einfaches Kartenspiel mit den Lieblingsmenschen unter der sanften Abendsonne aussehen. Zeit haben. Tun, was einem beliebt. Dabei nur das Beste vom Besten genießen. Denn man hat es sich verdient. Werdichnievergessengefühle à la Golden Hill.

Kontaktdaten Hotel:Golden Hill Country Chalets & Suites

Waldschach/Steinfuchsweg 2A-8505 St. Nikolai im Sausal

Tel. +43 (0) 650 350 59 36 welcome@golden-hill.at | www.golden-hill.at

Quelle Comma GmbH