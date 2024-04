EVERDROP AB SOFORT IN 7 EUROPÄISCHEN MÄRKTEN

Niederländischer Einzelhandels-Gigant Albert Heijn nimmt beliebteste Refill-Reiniger ins Sortiment / Neuer everdrop Webshop bedient Kund:innen in NL & BE

Das Münchner Nachhaltigkeits-Start-up everdrop expandiert weiter international: Ab sofort sind everdrop Produkte bei der führenden niederländischen Einzelhandels-Kette Albert Heijn erhältlich. Zum Launch nehmen 650 Filialen nun die vier beliebtesten everdrop Refill-Putzmittel in die Regale: den WC-Reiniger sowie die Power-Pulver Bad, Küche und Universal. Außerdem ist ab sofort der niederländische Webshop www.everdrop.nl online – dabei werden Kund:innen-Bestellungen werden auch nach Belgien geliefert.

“Damit bringen wir unsere Mission, den Menschen zu helfen, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und nachhaltiges Leben zum neuen Standard zu machen, in viele weitere europäische Haushalte”, sagt everdrop Co-Founder David Löwe. “Nachdem wir schon erfolgreich in DACH, Italien und Frankreich aktiv sind, steht nun auch der Schritt in den niederländischen und belgischen Markt für unsere langfristige Strategie der Internationalisierung und unsere Weiterentwicklung zu einer echten Multichannel-Marke”, so Co-Founder Chris Becker.

everdrop Facts

2020 Launch der ersten everdrop Putzmittel-Tabs

seitdem über 40 Haushalts- und Körperpflege-Produkte

alle everdrop Produkte verzichten auf Einwegplastik und unnötige Chemie – und reduzieren bis zu 95% CO2 im Transport

komplett plastikfreie Spülmaschinen-Tabs Testsieger bei der Stiftung Warentest (2/24)

everdrop Produkte haben bisher schon über 15,5 Millionen Einwegplastik-Flaschen eingespart sowie Tausende Tonnen chemische Rohstoffe und CO2-Emissionen

seit Sommer 2023 B Corp-zertifiziert

aktiv in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, Niederlande, Belgien

