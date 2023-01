Die eigene Toilettenbürste hat jede:r von uns jeden Tag in der Hand. Sie zu reinigen oder auszuwechseln – daran denken wir allerdings nicht so oft. Dabei sind sie echte Keimschleudern! Nach und nach lagern sich auf den Borsten jede Menge Bakterien an. Damit ist jetzt Schluss: Es ist Zeit für mehr Sauberkeit, Hygiene und Nachhaltigkeit! Die neue Toilettenbürste von everdrop sagt Keimen den Kampf an – mit tropffreien Lamellen statt mit Borsten! Durch das robuste Material hält sie bis zu fünfmal länger als normale WC-Bürsten!

Unsere Toilettenbürste mit Lamellen ist im Vergleich zu herkömmlichen WC-Bürsten borstenlos & keimfrei. Der innovative Bürstenkopf mit acht gewellten Lamellen aus recyceltem TPE (thermoplastische Elastomere) sorgt für optimale Reinigungsleistung, und durch das antibakterielle Material der Toilettenbürste werden 99,9 Prozent der Bakterien abgetötet (TÜV-geprüft). Dazu gibt es einen hochwertigen Vollholz-Stiel aus FSC-zertifizierter Eiche sowie ein stylisches Keramikgefäß. So wird die everdrop Toilettenbürste auch noch zum stylischen Accessoire in jedem Bad und macht selbst das WC-Reinigen zum echten Putzerlebnis!

Die everdrop Toilettenbürste auf einen Blick

● entfernt Schmutz zuverlässig mit acht gewellten Lamellen aus recyceltem TPE (thermoplastische Elastomere)

● einfache und effektive Reinigung durch innovativen Bürstenkopf

● auswechselbarer Bürstenkopf mit einfachem Stecksystem

● durch den Lamellenkopf bis zu fünfmal langlebiger als herkömmliche WC-Bürsten

● mit einem Vollholz-Bürstenstiel aus FSC-zertifizierter Eiche und everdrop Branding

● aus 70% recyceltem TPE & antibakteriellen Material

● Material ist TÜV geprüft und tötet bis zu 99,9 % der Bakterien ab

● handgefertigtes Keramikgefäß

● für ein nachhaltigeres Zuhause, ohne Einwegplastik

● mit Liebe in Deutschland hergestellt

● unsere Verpackung besteht aus Papier und kann nach Gebrauch im Altpapier entsorgt werden

Quelle Sonja Berger Public Relations