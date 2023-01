Rapper Haftbefehl lädt zum Online-Festival in die virtuelle Welt ein

Digitale Deutsch-Rap-Power aus Frankfurt am Main: „Baba Haft” ist als Hauptact für das weltweit erste Deutschrap Festival in einem Metaverse bestätigt.

Haftbefehl freut sich auf das digitale Konzerterlebnis im Internet: „Nach dem riesigen Erfolg meiner ersten Zusammenarbeit mit twelve x twelve war für mich sofort klar: Bei diesem Event will ich dabei sein! Vor allem, weil das mal richtig digital ist, völlig neu und cool mit den ganzen Avataren und so. Ich bin sehr gespannt, wie meine Fans reagieren und kann nur sagen: Kommt alle vorbei, Baba Haft wird das Ding da im Metaverse mit euch abreißen!”

Es ist ein Meilenstein in der Geschichte des Deutschraps und eine Chance für die Fans, ihre Lieblings-Rapper auf eine neue Art und Weise zu erleben. „Die USA machen es ja schon ganz gut vor. Jetzt wird es Zeit, dass wir hier in Deutschland nachziehen und gemeinsam Musikgeschichte schreiben. Schon seit meinem allerersten Album bin ich immer ganz vorne mit dabei. Ich freue mich mega über die weitere Zusammenarbeit mit twelve x twelve und bin stolz, Teil dieser Weltpremiere zu sein und Musikgeschichte mitzuschreiben.” so Haftbefehl.

Philipp Köhn, CXO und Co-Founder, twelve x twelve über den Zugewinn im Line-up: „Wir sind überaus stolz darauf, Haftbefehl abermals mit an Bord zu haben. Bereits die letzte Zusammenarbeit im Frühjahr 2022 war mit den Chabo- und Babo-Items ein voller Erfolg. Innerhalb von nur 24 Stunden waren die Digital Collectibles ausverkauft. Ein Jahr später können wir nun Hafti als Main-Act bei der Deutschrap Blockparty im twelve x twelve Metaverse begrüßen.

Damit verschieben wir aber auch den Termin unseres Events um ein paar Wochen nach hinten: Die Produktion mit Haftbefehl startet jetzt und wir sind gespannt, wie Baba Haft auf der virtuellen Bühne alles zum Besten geben wird. Die Fans dürfen sich auf einige Überraschungen freuen! Gemeinsam mit 15 weiteren Deutschrap-Größen bieten wir am 1. und 2. März den Besucher*innen ein völlig neues Festivalerlebnis: Sie haben die Möglichkeit, zusammen von zu Hause aus ihre Lieblings-Rapper online zu erleben, exklusiven Content zu erhalten und sie damit direkt zu supporten. Haftbefehl rundet nicht nur unser virtuelles Festival perfekt ab, sondern war auch von Beginn an unser Botschafter für Musik im WEB3.”

Immersives Erlebnis von daheim: Die WEB3-Musik-Plattform twelve x twelve lädt am 1. und 2. März 2023 Besucher*innen zur Deutschrap Blockparty ins twelve x twelve Metaverse ein. 16 Deutschrap-Größen treten an zwei Festivaltagen erstmals gemeinsam auf, unter Ihnen Xatar (u.a Fathi Akin-Film Rheingold), Jamule (neunmal Gold, zweimal Platin (DACH)), Soufian (Top 3 der deutschen Album Charts) und Volo (“gefährlichster Rapper Deutschlands”).

Neues Datum: Die WEB3-Musikplattform twelve x twelve präsentiert seine eigene virtuelle Bühne und damit seinen Beitrag zum Metaverse. Besucher*innen gelangen als Avatare auf das digitale Festivalgelände. Mit der Ankündigung, dass Rap-Ikone Haftbefehl als Hauptact teilnehmen wird, verschiebt sich das Online-Festival auf den 1. und 2. März 2023. Neben den Konzerten können die Fans weitere Gadgets und limitierte, exklusive digitale Sammlerstück der auftretenden Artists ergattern.

Das Line-up:

Tag 1 – Jamule, Xatar, Jamin, Kidd Kawaki, Kardo, Prettyfacecapi, Yusuf und Yasin, 42

Tag 2 – Haftbefehl, Volo, Azro, Reda Rwena, AK33, Mufasa069, Sil3a, Soufian

Informationen und Tickets ab 10,- Euro unter: https://bit.ly/deutschrap_blockparty

Fotograf/Bildquelle Ondro

Quelle Twelvebytwelve GmbH