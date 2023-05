Die Nr. 1 für sparsames Waschen: das neue everdrop Waschmittel

Der Gamechanger in der Waschmaschine – wir präsentieren: die neue Generation des everdrop Waschmittels. Seit Juni 2020 haben wir mit unserem Waschmittel schon Großartiges erreicht. Durch das everdrop Wasserhärtekonzept konnten bereits über 1.300 Tonnen chemische Rohstoffe eingespart werden. Jetzt erscheint das Waschmittel im neuen Look, mit deutlich verbesserter Rezeptur und länger anhaltendem Duft.

Die Nr.1 für sparsames Waschen unter den Öko-Waschmitteln Deutschlands ist nachhaltiger und leistungsstärker als je zuvor – das beweist das EU Ecolabel, welches die strenge Einhaltung von Umweltstandards und die Nachhaltigkeit des Produkts garantiert. Gegenüber herkömmlichen ökologischen Waschmitteln kann das Vollwaschpulver bei gleicher Leistung bis zu 40% geringer dosiert werden.*

Waschmittel ist im Haushalt eine der größten chemischen Belastungen für das Abwasser. Zum Waschen wird weiches Wasser benötigt. Herkömmliche Waschmittel gleichen den Unterschied zwischen weichem und hartem Wasser durch die Menge an Waschmittel aus. So muss beispielsweise bei hartem Wasser (laut Dosieranleitung) signifikant mehr Waschmittel verwendet werden. Dadurch wird der Anteil der Stoffe erhöht, die dafür sorgen, dass das Wasser enthärtet wird – unnötigerweise aber auch die Menge an Tensiden, sogenannte waschaktive Substanzen, die die Wäsche sauber machen, aber auch die Umwelt belasten.

Mit dem neuen everdrop Voll- und Colorwaschmittel werden die Umweltbelastungen stark reduziert und Energie gespart! Gegenüber herkömmlichen ökologischen Waschmitteln kann es bei gleicher Leistung bis zu 40% geringer dosiert werden. Außerdem wäscht es mit seinen Tensiden auf Basis pflanzlicher Rohstoffe schon ab 20° C fasertief rein. So wird Energie und Geld gespart.

Dank des everdrop Wasserhärtekonzepts wird das Waschmittel auf die Wasserhärte des jeweiligen Wohnorts angepasst. Das ermöglicht eine hohe Waschleistung ganz ohne Überdosierung. Wie alle everdrop Produkte kommt das Waschmittel natürlich ohne Einwegplastik aus. Die Papierverpackung besteht aus mindestens 95% Recyclingmaterial und kann vollständig im Altpapier recycelt werden.

Das neue everdrop Waschmittel im Überblick

● Vollwaschmittel für strahlend weiße Wäsche (Duft: Zitrone, Lavendel, Zedernholz)

● Colorwaschmittel für farbige Textilien (Duft: Grapefruit, Patschouli, Apfelblüte)

● bis zu 40% geringere Dosierung bei gleicher Leistung (ggü. herkömmlichen ökologischen Waschmitteln)

● Tenside auf Basis pflanzlicher Rohstoffe

● spart Energie: wäscht schon ab 20° C fasertief rein

● Inhaltsstoffe sind 100% vegan, frei von Mikroplastik und leicht biologisch abbaubar

● Dermatest hat die Hautverträglichkeit mit „sehr gut“ bewertet

* Stand 01.02.2023 auf Basis aller bei der RAL gGmbH für EU Ecolabel gemeldeten Endverbraucher-Waschmittel in Pulverform bezogen auf die empfohlene Herstellerdosierung in Gramm für eine durchschnittliche Waschladung

Die Produkte von everdrop können einzeln oder im persönlichen Abo-Paket online auf everdrop.de gekauft werden. Im Abo lassen sich die Lieferintervalle ganz einfach festlegen und können für alle Folgelieferungen jederzeit angepasst werden – spart Zeit und Geld.

Quelle Sonja Berger Public Relations