Der KI-Standort Heilbronn wächst und wächst

Das Venture Studio geht in die 10. Runde: Campus Founders vergeben Frühphasenfinanzierung an KI-Startup Semorai

Das von den Campus Founders im vergangenen Jahr ins Leben gerufene Venture Studio unterstützt bereits das zehnte Startup in seiner Frühphase. Das KI-Startup Semorai bekommt eine Finanzierung in Höhe von 100.000 Euro. Semorai hatte das Golden Ticket auf der Heilbronn Slush’D gewonnen – und war damit auch Teil des AI Founder Programms der Gründerschmiede.

Das junge Startup wird seinen Firmensitz nach Heilbronn verlegen, um noch enger mit den Campus Founders arbeiten und von der Dynamik der Startup- und weiter wachsenden KI-Region profitieren zu können.

“Wir sind stolz, dass wir mit unserem Venture Studio bereits das zehnte Startup in der Frühphase unterstützen können. Jungen Gründer:innen in der absoluten Anfangsphase unter die Arme zu greifen, ist einfach unglaublich wichtig. Andernfalls werden viele großartige Ideen auf der Strecke bleiben”, sagt Oliver Hanisch, Geschäftsführer der Campus Founders. Denn die Frühphasen-Investments sind in der Region Heilbronn-Franken und in ganz Deutschland sehr rar. Durch Business-Angels und Wagniskapitalgeber schließen die Campus Founders diese Lücke seit etwa einem Jahr – und geben Startups wie Semorai die Anschubhilfe, die sie für Wachstum und weitere Finanzierungsrunden benötigen.

Doppelte Campus-Founders-Unterstützung sowie ein weiteres Investment

Das in Karlsruhe gegründete Startup Semorai bekommt die 100.000-Euro-Finanzierung. Zudem gehört die fachliche Unterstützung der Campus Founders bei sämtlichen Gründer:innen-Fragen mit dazu – von ‘Wie strukturiere und baue ich mein Team auf?’ bis hin zu ‘Wie entwickle ich mein skalierbares Geschäftsmodell weiter?‘

Das KI-Startup hat bereits von dem 12-wöchigen AI Founders Programm der Campus Founders profitiert. Es hatte vergangenen September auf der Heilbronn Slush’D mit seinem Pitch überzeugt – und das Golden Ticket gewonnen. Der Preis: das Programm sowie 25.000 Euro. “Wir hatten jeden Tag exzellente Mentoren an unserer Seite, die uns mit Rat und Tat unterstützten. Über das Folgeinvestment des Venture Studios und die weitere Zusammenarbeit freuen wir uns sehr.

Die langjährige Expertise und das weltweite Netzwerk der Campus Founders helfen uns dabei, jetzt schnell Fortschritte zu machen. Wir haben uns auch dazu entschlossen, unseren Hauptstandort nach Heilbronn zu verlegen. Damit wollen wir auch von der spannenden Dynamik im KI-Bereich hier in Heilbronn profitieren“, sagt John Holzhauer, einer der beiden Gründer von Semorai. Neben der Unterstützung durch die Campus Founders kann das Gründerteam sich zudem über ein Investment von BORN2GROW freuen, die ebenfalls 100.000 Euro investieren.

Semorai: Smartes Fehlermanagement für die Industrie

Die Idee des aktuell sechsköpfigen Startups: Das Fehlermanagement für produzierende Unternehmen mithilfe von Künstlicher Intelligenz vereinfachen. Das Team will einen ‘KI-basierten Qualitätsingenieur‘ für die Industrie von morgen auf den Weg bringen.

“Wir sehen großes Potenzial in Semorai und hoffen, dass wir dem Startup durch unsere Unterstützung jetzt ordentlich Strahlkraft verleihen können”, sagt Oliver Hanisch. Außerdem freue er sich schon darauf, weitere Jungunternehmen mit dem Venture Studio zu unterstützen und zu empowern. “Ich kann Neugründer:innen nur dazu ermutigen, sich für unsere Programme wie das Venture Studio oder AI Founders zu bewerben. Wir wollen das Startup-Ökosystem hier in Heilbronn-Franken befeuern und florieren lassen und dazu brauchen wir innovative Startups wie Semorai”, sagt er.

Bild: Das Team von Semorai

oben links -> rechts: Ralf Baßler, Kanran Zhou (Joe), John Achim Holzhauer

unten links -> rechts: Philipp Hauff, Marvin Maier, Marc Schmöger

Quelle The Trailblazers GmbH