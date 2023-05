Mit dem everdrop Wellness Set zum Muttertag.

Muttertag – am zweiten Sonntag im Mai, aber auch an jedem anderen Tag wollen wir alle feiern, die sich als Mütter fühlen. Ihre Arbeit ist unermüdlich, ihre Liebe grenzenlos und ihr Einfluss auf unser Leben groß. Um unsere Wertschätzung für alles, was sie für uns tun, auszudrücken, suchen wir nach Geschenken, die ihre Liebe und Fürsorge widerspiegeln. Eine tolle Idee: das everdrop Wellness Set. Es beinhaltet die nachfüllbare Duftkerze und das feste Hair & Body Set. Ein Geschenk, um einfach mal Danke zu sagen und gleichzeitig der Umwelt etwas Gutes zu tun.

Das everdrop Wellness Set beinhaltet eine vegane, handgegossene Duftkerze sowie feste Dusche, festes Shampoo und festen Conditioner. Die everdrop Hair und Body Bars sehen nicht nur schön aus, sondern punkten auch durch ihre Inhaltsstoffe: Sie sind frei von allem, was es nicht braucht und voll mit all dem, was für ein nachhaltiges Duschvergnügen wichtig ist. Hierbei wird unnötiger Verpackungsmüll eingespart und Haut und Haare natürlich kraftvoll gereinigt. So ist Duschen einfach, ergiebig und vor allem nachhaltiger.

Auch die everdrop Duftkerze, die in ein hochwertiges Glas gegossen wird, sorgt nicht nur für eine entspannte Atmosphäre, sondern ist durch das Refill-Prinzip umweltfreundlicher als herkömmliche Duftkerzen. Die Düfte wurden von Parfümeuren entwickelt und laden mit ihren einzigartigen Duftnoten zum Träumen ein. Durch ihr stylisches, schlichtes Design ist sie das perfekte Accessoire für jeden Haushalt.

Das everdrop festes Hair & Body Set im Überblick:

● mit Bio-Distelöl und Bio-Olivenöl

● beinhaltet festes Duschgel, festes Shampoo sowie festen Conditioner

● vegan; zertifizierte Naturkosmetik

● Düfte – Wahl zwischen: “Citrus Edition” riecht nach Zitrone, Zedernholz und Lavendel oder “Pine Edition” riecht nach

Kiefer, Eukalyptus und Zistrose

● für normales Haar & alle Hauttypen geeignet

● Hautverträglichkeit dermatologisch getestet; gute Kämmbarkeit; macht das Haar geschmeidig

● feuchtigkeitsspendend & milde Reinigung

● sparen bis zu 54% CO2 Emissionen im Transport ein

Die everdrop Duftkerze im Überblick:

● aus Rapswachs gegossen; ohne Paraffine aus Erdöl oder Palmöl

● wird im wiederverwendbaren, elegant-braunem Kerzenglas mit Holzdeckel geliefert

● 6 cm Durchmesser; handgegossen & mit Liebe in Deutschland hergestellt

● vegan & frei von Mikroplastik

● das Refill-Kerzenwachs ist in Seidenpapier eingewickelt

● Düfte – Wahl zwischen: Dewy Rose & Kumquat |Basil & Lime Blossom | Fir Balsam & Eucalyptus | Smoked Tonka &

Cedar Wood

● alle Düfte von Parfümeuren hergestellt

Die Produkte von everdrop können einzeln oder im persönlichen Abo-Paket online auf everdrop.de gekauft werden. Im Abo lassen sich die Lieferintervalle ganz einfach festlegen und können für alle Folgelieferungen jederzeit angepasst werden – spart Zeit und Geld.

Quelle Sonja Berger Public Relations