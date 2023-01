Every. Foods erweitert die Lieferoptionen. Neben der bisherigen einmaligen Lieferung bietet das Berliner E-Food Start-up ab sofort auch ein Abo-Modell an, mit dem Kund:innen Bestellungen in individuellen Lieferfrequenzen regelmäßig zugestellt bekommen können. Der Lieferplan bietet die Möglichkeit einer wöchentlichen, zweiwöchentlichen oder vierwöchentlichen Zustellung. Es gibt keine Mindestlaufzeit und das Abonnement ist jederzeit pausier- oder kündbar.

Benjamin Ahlers, neben Casimir Rob Gründer von Every. Foods, erklärt: „Wir wollen mit Every. gesunde vegane Ernährung so einfach wie möglich in den Alltag integrieren. Viele unserer Kund:innen bestellen in sehr regelmäßigen Abständen und nutzen Every. bereits als Alltagsbegleiter. Mit unserem Abo-Modell machen wir es noch einfacher und bequemer, ausgewogene Ernährung als Routine zu etablieren.“

Gleichzeitig baut Every. sein Partnernetzwerk in der Lieferung weiter aus. Mittlerweile sind Teile des Sortiments über die folgenden Quick Commerce Anbieter erhältlich: Knuspr, Alfies, Mjam Market, Gurkerl, Getir, Alpakas und Amazon Fresh. Außerdem arbeitet das Unternehmen mit Uber Eats, Wolt, Zero Percent, Westwing, Kreutzers, Local Life und Lieferando zusammen.

Casimir Rob erklärt: „Wir sind mit Every. dort, wo unsere Kund:innen sind. Die meisten bestellen über unseren eigenen D2C Shop. Es gibt jedoch Situationen, in denen es sehr schnell gehen muss oder unsere Produkte zunächst in kleiner Stückzahl ausprobiert werden möchten. Hierfür bieten unsere Partnerunternehmen die idealen Lösungen.“

Im Dezember 2022 expandierte Every. in die Schweiz und ist damit in sieben europäischen Ländern erhältlich. Seit der Gründung im März 2020 ist das Unternehmen auf Wachstumskurs: Nach sechsstelligen Umsätzen im Jahr 2020 machte Every. im Jahr 2021 bereits siebenstellige Umsätze. Im Vergleich zu 2021 hat sich der Umsatz im Jahr 2022 mehr als verdoppelt.

Every. Foods Gründer Casimir Rob-(l.) und Benjamin Ahlers-(r.) Copyright Every. GmbH

Quelle Cléo Public Relations